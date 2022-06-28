  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Wizz Air скасував продаж квитків з України до Європи
рус
    Події в Україні

    Wizz Air скасував продаж квитків з України до Європи

    На сайті авіаперевізника більше недоступне бронювання рейсів до інших країн - Wizz Air скасував продаж квитків з України до Європи

    На сайті авіаперевізника більше недоступне бронювання рейсів до інших країн

    фото з відкритих джерел

    Наразі з Києва недоступна бронь як з аеропорту «Київ» (Жуляни), так і з аеропорту «Бориспіль»

    Авіаперевізник Wizz Air відмінив бронювання квитків на рейси з Києва та Одеси до Європи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Ще у квітні опція була доступна. На сайті авіаперевізника більше недоступне бронювання рейсів до інших країн.

    Наразі з Києва недоступна бронь як з аеропорту «Київ» (Жуляни), так і з аеропорту «Бориспіль».

    Нагадаємо, що наприкінці квітня 2022 року компанія зробила доступну бронь авіаквитків з Києва як з аеропорту «Київ» (Жуляни), так і з аеропорту «Бориспіль». Але не у всіх напрямках.

    Наприклад, в Польщу можна було забронювати квиток з київських Жулян до Варшави за 629 грн, в Гданськ — за 789 грн.

    Бронювання квитків з Одеси було можливим у більшості напрямків: Лондон, Братислава, Будапешт, Афіни, Рим, Берлін. Ціни у різні напрямки складали від 400 грн до понад 3 000 грн.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Wizz Air скасував продаж квитків з України до Європи
    Wizz Air скасував продаж квитків з України до Європи
    Wizz Air скасував продаж квитків з України до Європи
    Wizz Air скасував продаж квитків з України до Європи

    Як повідомлялося, 22 квітня авіакомпанія WizzAir заявила, що відновлює продаж квитків з України вже цього літа. Літаки мали курсувати з аеропорту Києва та Одеси.

    Також на початку квітня авіакомпанія Wizz Air вирішила скасувати всі свої рейси до та з Росії на період літнього сезону, а також видаляє відповідні рейси з системи бронювання.

    Теги: росія окупанти Київ війна ціни літак Wizz Air Україна квиток окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Wizz Air скасував продаж квитків з України до Європи