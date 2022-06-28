Wizz Air скасував продаж квитків з України до Європи

На сайті авіаперевізника більше недоступне бронювання рейсів до інших країн

Наразі з Києва недоступна бронь як з аеропорту «Київ» (Жуляни), так і з аеропорту «Бориспіль»

Авіаперевізник Wizz Air відмінив бронювання квитків на рейси з Києва та Одеси до Європи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ще у квітні опція була доступна. На сайті авіаперевізника більше недоступне бронювання рейсів до інших країн.

Наразі з Києва недоступна бронь як з аеропорту «Київ» (Жуляни), так і з аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2022 року компанія зробила доступну бронь авіаквитків з Києва як з аеропорту «Київ» (Жуляни), так і з аеропорту «Бориспіль». Але не у всіх напрямках.

Наприклад, в Польщу можна було забронювати квиток з київських Жулян до Варшави за 629 грн, в Гданськ — за 789 грн.

Бронювання квитків з Одеси було можливим у більшості напрямків: Лондон, Братислава, Будапешт, Афіни, Рим, Берлін. Ціни у різні напрямки складали від 400 грн до понад 3 000 грн.

Як повідомлялося, 22 квітня авіакомпанія WizzAir заявила, що відновлює продаж квитків з України вже цього літа. Літаки мали курсувати з аеропорту Києва та Одеси.

Також на початку квітня авіакомпанія Wizz Air вирішила скасувати всі свої рейси до та з Росії на період літнього сезону, а також видаляє відповідні рейси з системи бронювання.