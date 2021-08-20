Прокуратура відзвітувала про результати тижня масових обшуків у Києві

23 столичним службовцям повідомлено про підозру у розкраданні бюджету

Цього тижня органами Київської міської прокуратури спільно з Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Державною фіскальною службою проведено низку слідчих дій у Департаментах КМДА, райдержадміністраціях, на комунальних підприємствах столиці, а також підрядних організаціях, в межах розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із заволодінням та розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це звітує Київська міська прокуратура.

Загалом проведено близько 100 обшуків, за результатами яких вручено повідомлення про підозру 23 службовим особам, у тому числі 11 – посадовцям комунальних підприємств, 2 – керівникам управлінь райдержадміністрацій та 10 – керівникам підрядних організацій.

Загальна сума збитків, завдана діями вказаних посадовців становить близько 70 млн грн, зазначили у прокуратурі.

За її даними, викрито заволодіння коштами громади, виділеними на капітальне будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. За результатами слідчих дій Подільською окружною прокуратурою міста Києва 16 серпня повідомлено про підозру першому заступнику керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та керівнику генпідрядної організації.

За висновками експертизи, бюджету міста спричинено збитки на суму понад 4,5 млн грн через неналежне виконання робіт з фарбування залізобетонних прольотних плит автопроїзду.

Дії посадовця КП кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, генпідрядника – за ч. 5 ст. 191 КК України.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах розслідування розкрадання коштів, виділених на ремонт Консультативно-діагностичного центру у Києві, повідомлено про підозру керівникам трьох підрядних компаній та підприємцю, який здійснював технагляд на цьому об’єкті. Згідно з матеріалами слідства, підрядні організації внесли неправдиві відомості щодо обсягів та видів виконаних робіт, а фізична особа-підприємець, який здійснював технічний нагляд, ці акти затвердив.

Висновками судово-економічної експертизи підтверджено збитки територіальній громаді на суму майже 3,6 мільйона грн.

Дії керівників підрядних організацій кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а підприємця, який здійснював технічний нагляд – за ч. 2 ст. 367 КК України.

17 серпня повідомлено про підозру начальнику управління освіти Святошинської РДА, який «знаючи про те, що внесені підрядником відомості щодо обсягів проведених робіт є завищеними, підписав документи про перерахування підрядній організації майже 2 млн гривень з міського бюджету», йдеться в повідомленні прокуратури.

Також нібито виявлено розкрадання 5 млн грн на реконструкції школи у Солом’янському районі.

18 серпня Солом’янською окружною прокуратурою Києва повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства «Солом’янка-Сервіс», директору підрядної організації та інженеру технагляду за фактом розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи.

У провадженні щодо розкрадання коштів, виділених на закупівлю шкільних меблів для шкіл Печерського району столиці 16 серпня повідомлено про підозру керівнику підрядної організації у привласненні понад 450 тис. грн.

У межах провадження найближчим часом діям службових осіб Печерської РДА буде також надана правова оцінка, зазначила прокуратура.

19 серпня повідомлено про підозру заступнику директора комунального підприємства «Спортивний комплекс» за фактом службової недбалості, що полягала у безпідставному витрачанні коштів міського бюджету у сумі понад 6,9 млн грн. Йдеться про закупку теплових насосів та іншого обладнання, яке не було передбачено проєктно-кошторисною документацією для виконання робіт з реконструкції цього спортивного комплексу.

16 серпня повідомлено про підозру начальнику КП ШЕУ Деснянського району Києва у розтраті бюджетних коштів під час виконання робіт з ремонту підземних переходів. Збитки місцевому бюджету експерти оцінили у понад чверть мільйона гривень.

Крім того, Солом’янською окружною прокуратурою 17 серпня в межах розслідування провадження щодо розкрадання коштів, виділених на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій, повідомлено про підозру начальнику управління ЖКГ, підряднику та інженеру технагляду. Вказані службові особи підписали акти виконаних робіт із завищеними обсягами та вартістю, чим спричинили збитки місцевому бюджету на майже 1,3 млн грн, повідомляє прокуратура.

20 серпня повідомлено про підозру директору комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» за ч. 2 ст. 367 КК України, та директору підрядної організації за ч. 5 ст. 191 КК України. Як встановлено слідством, на будівництві світлофорних об’єктів скоєно розкрадання 15 млн грн.

19 серпня проведено обшуки в Департаменті КМДА, на комунальних підприємствах та в офісах підрядних організацій в межах розслідування привласнення коштів територіальної громади Києва під час проведення капітального ремонту житлового фонду столиці. За даними слідства, групою службових осіб з числа керівників Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП «Спецжитлофонд», КП «Житлоінвестбуд-УКБ» за наслідками проведених упродовж 2019-2021 років закупівель перераховано на користь афілійованих підрядних структур понад 250 млн грн.

Крім того, викрито розкрадання 33 млн грн на закупівлях програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин.

19 серпня повідомлено про підозру колишньому заступнику директора КП «Київський інститут земельних відносин» за ч. 2 ст. 367 КК України та директору приватного товариства за ч. 5 ст. 191 КК України.

Як встановило слідство, вартість поставленого на комунальне підприємство ПЗ була завищена на майже 33 млн грн.

Нагадаємо, правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунити його з посади голови Київської міської держадміністрації.

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