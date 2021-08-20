Скандальний забудовник Вавриш зносить пам'ятку архітектури в Києві (фото)

Департамент охорони культурної спадщини КМДА зафіксував демонтажні роботи і готує припис

18 серпня забудовник почав демонтажні роботи в будинку Осипа Родіна на вул. Гончара, 71, якому 29 липня Міністерство культури та інформаційної політики України присвоїло статус пам'ятки архітектури та історії місцевого значення. Про це повідомляє Громадська організація «Мапа реновації».

«18 серпня місцеві жителі повідомили про демонтаж покрівлі. Робітники розібрали дах і частину бічної стіни 139-річної будівлі-пам'ятки, на місці якої SAGA Development планує збудувати ЖК», – йдеться в повідомленні.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА відправив інспекторів до будинку та зафіксував демонтажні роботи. Готують відповідний припис.

«Мапа реновації» нагадує, що минулоріч компанія SAGA Development обіцяла зберегти будинок Родіна.

Зазначимо, що компанія Saga Development належить скандально відомомоу Андрію Вавришу.

Вавриш – колишній заступник директора Департаменту містобудування КМДА, відомий також як друг і партнер екскерівника Офісу президента Андрія Богдана.

Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 20 серпня, забудовник зніс історичну садибу Олександра Барбана кінця ХІХ століття на вул. Обсерваторній, 6.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби, заявивши, що йому «соромно за столичну владу».

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на найближчу сесію Київради буде винесено проєкт рішення про внесення переліку об’єктів ХІХ-ХХ ст. до об’єктів культурної спадщини, яким може загрожувати знищення або пошкодження. Також у проєкті рішення йдеться про запровадження мораторію на реконструкцію та/або капітальний ремонт таких будівель до повного дослідження та визначення історичної і культурної цінності цих об’єктів.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликав Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів.

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