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    Економіка та фінанси

    40 тисяч – мало. Новий очільник Луганської ОДА хоче вищої зарплати

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    За словами Гайдая, зарплата у нього непогана, &laquo;хоча й мала&raquo; - 40 тисяч – мало. Новий очільник Луганської ОДА хоче вищої зарплати
    За словами Гайдая, зарплата у нього непогана, «хоча й мала»

    Гайдай вважає, що має отримувати не менше 200 тис грн

    Новий очільник Луганщини Сергій Гайдай вважає, що керівник обласної державної адміністрації, тим більше військово-цивільної має отримувати від 200 тисяч гривень.

    Таку думку посадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

    За словами Гайдая, зарплата у нього непогана, «хоча й мала – приблизно 40 тис. грн».

    «Я не кажу, що вже сьогодні претендую на зарплату більше 200 тисяч гривень, але маю на увазі в принципі рівень заробітку», - зазначає голова Луганської облдержадміністрації.

    Нагадаємо, новий глава Агентства держслужби Олександр Стародубцев закликав чиновників допомагати державі, а не думати про зарплати.

    Як повідомлялося, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов підрахував, за скільки років українські зарплати наздоженуть польські. За його словами, Україні ще треба 7-10 років, щоб дійти до рівня зарплат у Польщі.

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    міністр зарплата Тимофій Милованов Олександр Стародубцев Сергій Гайдай
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