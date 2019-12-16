40 тисяч – мало. Новий очільник Луганської ОДА хоче вищої зарплати
Гайдай вважає, що має отримувати не менше 200 тис грн
Новий очільник Луганщини Сергій Гайдай вважає, що керівник обласної державної адміністрації, тим більше військово-цивільної має отримувати від 200 тисяч гривень.
Таку думку посадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».
За словами Гайдая, зарплата у нього непогана, «хоча й мала – приблизно 40 тис. грн».
«Я не кажу, що вже сьогодні претендую на зарплату більше 200 тисяч гривень, але маю на увазі в принципі рівень заробітку», - зазначає голова Луганської облдержадміністрації.
Нагадаємо, новий глава Агентства держслужби Олександр Стародубцев закликав чиновників допомагати державі, а не думати про зарплати.
Як повідомлялося, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов підрахував, за скільки років українські зарплати наздоженуть польські. За його словами, Україні ще треба 7-10 років, щоб дійти до рівня зарплат у Польщі.