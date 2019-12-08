Новий глава Агентства держслужби закликав чиновників допомагати державі, а не думати про зарплати



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Олександр Стародубцев вважає, що оплата праці, в першу чергу, має закривати базові потреби

Стародубцев: «На держслужбі ви точно навчитесь більше, ніж у бізнесі»

Новий голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев закликає представників бізнесу долучитися до державного управління. «Я всіх намагаюсь переконувати, що допомогти державі сьогодні - це важлива місія», - заявив посадовець в інтерв’ю «Главкому».

Попри все, Стародубцев вважає, що «оплата праці, в першу чергу, має закривати базові потреби, бо якщо ми платимо держслужбовцю гроші, за які не можна прожити, то його штовхаємо на корупцію, або ж він буде роботу сприймати як хобі».

«Тому зарплата має бути на якомусь адекватному рівні», - робить висновок голова Агентства.

Стародубцев також не бачить проблем, якщо зарплата на держслужбі буде нижча за її рівень у бізнесі. На його думку, держслужба має свої переваги - «це крутий інструмент розвитку і навчання».

«Тобто, на держслужбі ви точно навчитесь більше, ніж ви навчитесь в бізнесі. Я це точно знаю по собі. В бізнесі ти оперуєш якимись відділами в компанії, а тут ти оперуєш цілими галузями. Рівень складності величезний, амбіції, які ти можеш реалізувати через усі механізми, величезні. Твої контрагенти, з якими ти спілкуєшся по всьому світу – суперкруті люди. При тих самих навичках в держслужбі ти можеш зайняти набагато вищу позицію і реалізувати значно більше, ніж в бізнесі. Хоча в грошах ти очевидно програєш. Але тут світоглядне питання: гроші – це сенс в 21 столітті? Чи це інструмент, за рахунок якого ми реалізуємо сенси?», - зауважує Стародубцев, який на новій посаді отримує 24 тис. грн. «Але є надбавки», - уточною посадовець. За його словами, Агентство держслужби сьогодні є відповідальним за розробку єдиної нормальної моделі зарплат.

«Ми вже почали, але це реально складна задача», - наголосив посадовець.

Як повідомлялося, 6 листопада Кабмін призначив екскерівника ProZorro Олександра Стародубцева головою Національного агентства з питань державної служби.

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