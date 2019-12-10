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    Милованов підрахував, за скільки років українські зарплати наздоженуть польські

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    Тимофій Милованов прогнозує, що&nbsp;<span>зарплати українців вийдуть на один рівень з польськими через 7-10 років</span> - Милованов підрахував, за скільки років українські зарплати наздоженуть польські
    Тимофій Милованов прогнозує, що зарплати українців вийдуть на один рівень з польськими через 7-10 років

    Міністр економіки зазначив, що наразі польські зарплати у 3,5 рази перевищують українські

    Українські зарплати вийдуть на один рівень з польськими через 7-10 років. Про це заявив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

    «Україна серйозно відстає від Польщі, проте динаміка реальної (тобто, з врахуванням зростання цін) середньої зарплати (по всіх галузях) в нас випереджає динаміку зростання середньої реальної зарплати в Польщі у декілька разів. Наздоганяти ще довго, але зробити це можливо», – запевняє міністр.

    «Наприклад, якщо наші зарплати будуть зростати в реальному вимірі на 20% швидше ніж в Польщі, то нам потрібно 7 років щоб наздогнати зарплати сусідів», – додав він.

    Милованов зазначив, що наразі польські зарплати у 3,5 рази перевищують українські.

    «Ось простий розрахунок – сьогодні зарплата в Польщі приблизно в 3,5 рази більша. Якщо ми наздоганяємо зарплату в Польщі на 20% в рік, то за 7 років ми збільшимо свою зарплату у відносному вимірі до зарплати в Польщі в 3,58 разів. Тобто, зрівняємо зарплати», – написав міністр.

     

    міністр зарплата Мінекономіки Україна Тимофій Милованов
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