Милованов підрахував, за скільки років українські зарплати наздоженуть польські



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Тимофій Милованов прогнозує, що зарплати українців вийдуть на один рівень з польськими через 7-10 років

Міністр економіки зазначив, що наразі польські зарплати у 3,5 рази перевищують українські

Українські зарплати вийдуть на один рівень з польськими через 7-10 років. Про це заявив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

«Україна серйозно відстає від Польщі, проте динаміка реальної (тобто, з врахуванням зростання цін) середньої зарплати (по всіх галузях) в нас випереджає динаміку зростання середньої реальної зарплати в Польщі у декілька разів. Наздоганяти ще довго, але зробити це можливо», – запевняє міністр.

«Наприклад, якщо наші зарплати будуть зростати в реальному вимірі на 20% швидше ніж в Польщі, то нам потрібно 7 років щоб наздогнати зарплати сусідів», – додав він.

Милованов зазначив, що наразі польські зарплати у 3,5 рази перевищують українські.

«Ось простий розрахунок – сьогодні зарплата в Польщі приблизно в 3,5 рази більша. Якщо ми наздоганяємо зарплату в Польщі на 20% в рік, то за 7 років ми збільшимо свою зарплату у відносному вимірі до зарплати в Польщі в 3,58 разів. Тобто, зрівняємо зарплати», – написав міністр.