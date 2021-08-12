Adidas продає конкурента Nike бренд Reebok

Adidas розпрощається з брендом Reebok через невтішні фінансові показники

Німецький виробник спортивного одягу Adidas продасть дочірній підрозділ Reebok компанії Authentic Brands Group. Як пише Reuters, позбутися від бренду фірма вирішила через невиправдані очікування.

Угода з Authentic Brands Group відбудеться взимку 2022 року. Представники Adidas заявили, що продаж Reebok ніяк не відіб'ється на фінансових перспективах компанії або на цілях, які вона представила в п'ятирічній стратегії в березні.

У 2006 році німецька компанія викупила Reebok за $3,8 млрд, щоб протистояти головному конкуренту на ринку товарів для спорту – американському Nike. Віддає же Adidas дочірній бренд набагато дешевше – за $2,5 млрд – оскільки більше в ньому не потребує.

Зазначається, що захопити ринок США вдалося не за рахунок Reebok, а завдяки колаборації зі знаменитостями – Бейонсе, Каньє Вестом, Фарреллом Вільямсом та іншими.

З 2016 компанія Adidas працювала над зростанням показників Reebok. Тоді підрозділ почав приносити більше прибутку, але все одно сильно відставав від основного бренду. Однак з приходом пандемії Reebok знову став невигідним. Про намір продати компанію повідомлялося в лютому.

Authentic Brands Group належить понад 30 брендів різної спрямованості, серед яких Juicy Сouture і Forever 21. Серед акціонерів американської компанії інвестиційні фірми BlackRock і General Atlantic, а також власник торгових центрів Simon Property Group.

Раніше повідомлялося, що у третьому кварталі 2020 року продажі Reebok впали на 7% та становили $488 млн, а у другому кварталі обсяги скоротилися на 44%.

За інформацією Manager Magazin, гендиректор Adidas Каспер Рорстед сподівався продати Reebok приблизно за €2 млрд. Однак тепер вартість бренду, ймовірно, знизиться через падіння виторгу на тлі пандемії коронавірусу.