До 2024 року в США з'явиться авіатаксі: що відомо

Це буде найекологічніший вид повітряного транспорту з нульовим рівнем викидів у повітря

Це буде найекологічніший вид повітряного транспорту з нульовим рівнем викидів у повітря

Сертифікат на новостворений транспорт у компанії сподіваються отримати до 2023 року

Злиття з компанією Reinvent Technology Partners та додаткове вливання грошей у розмірі $1,6 мільярда допоміг проєкту авіатаксі піднятися 15% під час торгів на Нью-Йоркській біржі. Станом на 11 серпня акції компанії, що займається розробкою «літаючого» таксі, вартує $11,61 за штуку.

Проєкт Joby Aviation, яким опікуються каліфорнійські розробники, існує з 2009 року і «всотав» у себе близько $700 мільйонів. Схоже, результати розробок на фінішній прямій, оскільки автори ідеї планують запустити авіатаксі максимум через три роки.

На що ж здатна авіамашина? Як стверджують розробники, таксі майбутнього зможе рухатиметься на швидкості до 320 км/год і перевозити п'ятеро людей на борту. Це в п'ятеро разів швидше за звичайне таксі, пояснює генеральний директор стартапу Бен Бевірт.

Сертифікат на новостворений транспорт у компанії сподіваються отримати до 2023 року. Особливість моделі повітряного таксі й в тому, що це буде найекологічніший вид повітряного транспорту з нульовим рівнем викидів у повітря, запевняє керівництво проєкту Joby Aviation.

Нагадаємо, гібридний автомобіль-літак AirCar уперше здійснив 35-хвилинний тестовий переліт. Політ відбувся між словацькими аеропортами у Нітрі та Братиславі.

Раніше американці дослідили, які автомобілі дорожче обслуговувати: електричні чи «класичні».