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    Зеленський створив робочу групу щодо інноваційного розвитку економіки: список учасників

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    Володимир Зезелнський доручив робочій групі внести низку пропозицій - Зеленський створив робочу групу щодо інноваційного розвитку економіки: список учасників
    Володимир Зезелнський доручив робочій групі внести низку пропозицій
    Фото з відкритих джерел

    Групу створено для розробки комунікаційної платформи, щоб обговорювати та напрацьовувати пропозиції у сфері економіки

    Президент Володимир Зеленський утворив робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки та затвердив її персональний склад. Про це йдеться у розпорядженні президента №521/2021-рп, яке опубліковане на сайті Офісу президента.

    Зазначається, що така робоча група утворюється з метою створення комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо прискорення інноваційного розвитку економіки.

    Також розпорядженням дозволяється керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань, незалежних експертів.

    Зезелнський доручив робочій групі внести пропозиції щодо:

    • першочергових заходів для розвитку цифрової трансформації економіки, впровадження технологічних інновацій у виробничі процеси;
    • напрямів реалізації інноваційних проектів для активізації найбільш перспективних сфер економічної діяльності, впровадження новітніх підходів та стандартів здійснення діяльності у відповідних сферах;
    • створення умов для реалізації пріоритетних для держави інноваційних проектів та розвитку технологічних компаній.

    Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

    До складу робочої групи увійшли:

    • Андрій Єрмак – керівник Офісу президента, голова робочої групи;
    • Анатолій Амелін – співзасновник громадської організації Український інститут майбутнього (за згодою);
    • Олександр Борняков – заступник міністра цифрової трансформації;
    • Юлія Діденко – народний депутат, голова підкомітету з питань оподаткування доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших нарахувань на фонд оплати праці Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики (за згодою);
    • Дарія Зарівна – радник керівника Офісу президента, секретар робочої групи;
    • Павло Карташов – директор Фонду розвитку інновацій (Український фонд стартапів) (за згодою);
    • Тимофій Милованов – радник керівника Офісу президента, виконуючий обов’язки генерального директора державного підприємства Національний фонд інвестицій України;
    • Ірина Новіква – заступник міністра економіки;
    • Олександр Носов – член наглядової ради державного концерну Укроборонпром (за згодою);
    • Роксолана Підласа – народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку (за згодою);
    • Юлія Свириденко – заступник керівника Офісу президента;
    • Андрій Сибіга – заступник керівника Офісу президента;
    • Вікторія Тігіпко – засновниця товариства з обмеженою відповідальністю ТА Венчурс, член наглядової ради Фонду розвитку інновацій (Український фонд стартапів) (за згодою);
    • Михайло Федоров – віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації.

    Нагадаємо також, що Україна стимулюватиме розвиток цифрової економіки. Зеленський підписав відповідний закон. Документ набирає чинності на наступний день після опублікування, крім пункту 9 частини четвертої статті 5 (віднесення діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, до видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму «Дія Сіті»). Цей пункт набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності законом, що визначає особливості правовідносин у сфері обігу віртуальних активів.

    Теги: економіка Володимир Зеленський Україна фінанси Укроборонпром президент Офіс президента
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    Зеленський створив робочу групу щодо інноваційного розвитку економіки: список учасників