Зеленський створив робочу групу щодо інноваційного розвитку економіки: список учасників
Групу створено для розробки комунікаційної платформи, щоб обговорювати та напрацьовувати пропозиції у сфері економіки
Президент Володимир Зеленський утворив робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки та затвердив її персональний склад. Про це йдеться у розпорядженні президента №521/2021-рп, яке опубліковане на сайті Офісу президента.
Зазначається, що така робоча група утворюється з метою створення комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо прискорення інноваційного розвитку економіки.
Також розпорядженням дозволяється керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань, незалежних експертів.
Зезелнський доручив робочій групі внести пропозиції щодо:
- першочергових заходів для розвитку цифрової трансформації економіки, впровадження технологічних інновацій у виробничі процеси;
- напрямів реалізації інноваційних проектів для активізації найбільш перспективних сфер економічної діяльності, впровадження новітніх підходів та стандартів здійснення діяльності у відповідних сферах;
- створення умов для реалізації пріоритетних для держави інноваційних проектів та розвитку технологічних компаній.
Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.
До складу робочої групи увійшли:
- Андрій Єрмак – керівник Офісу президента, голова робочої групи;
- Анатолій Амелін – співзасновник громадської організації Український інститут майбутнього (за згодою);
- Олександр Борняков – заступник міністра цифрової трансформації;
- Юлія Діденко – народний депутат, голова підкомітету з питань оподаткування доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших нарахувань на фонд оплати праці Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики (за згодою);
- Дарія Зарівна – радник керівника Офісу президента, секретар робочої групи;
- Павло Карташов – директор Фонду розвитку інновацій (Український фонд стартапів) (за згодою);
- Тимофій Милованов – радник керівника Офісу президента, виконуючий обов’язки генерального директора державного підприємства Національний фонд інвестицій України;
- Ірина Новіква – заступник міністра економіки;
- Олександр Носов – член наглядової ради державного концерну Укроборонпром (за згодою);
- Роксолана Підласа – народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку (за згодою);
- Юлія Свириденко – заступник керівника Офісу президента;
- Андрій Сибіга – заступник керівника Офісу президента;
- Вікторія Тігіпко – засновниця товариства з обмеженою відповідальністю ТА Венчурс, член наглядової ради Фонду розвитку інновацій (Український фонд стартапів) (за згодою);
- Михайло Федоров – віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації.
Нагадаємо також, що Україна стимулюватиме розвиток цифрової економіки. Зеленський підписав відповідний закон. Документ набирає чинності на наступний день після опублікування, крім пункту 9 частини четвертої статті 5 (віднесення діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, до видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму «Дія Сіті»). Цей пункт набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності законом, що визначає особливості правовідносин у сфері обігу віртуальних активів.