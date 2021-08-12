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    У світі суттєво знизилися ціни на золото: прогноз невтішний

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    Вартості золота після різкого зниження котирувань передбачили нове падіння - У світі суттєво знизилися ціни на золото: прогноз невтішний
    Вартості золота після різкого зниження котирувань передбачили нове падіння
    Фото: mirinteresen.net

    Обвал котирувань відбувся на початку тижня – ціни опустилися до мінімуму за чотири місяці

    Ціни на золото сильно впали, незважаючи на оптимістичні прогнози. Експерти прогнозують, що дорогоцінний метал продовжить дешевшати. Про це повідомляє CNBC.

    Обвал котирувань відбувся на початку тижня – ціни опустилися до мінімуму за чотири місяці, досягнувши 1677,9 долара, хоча на початку року золото торгувалося на рівні 1900 доларів за унцію. Пізніше ціни скорегували, проте аналітики як і раніше песимістично дивляться на перспективи дорогоцінного металу.

    Ситуація пов'язана з більш високими, ніж очікувалося, показниками зайнятості населення в США і зміцненням долара. Вартість металу, як правило, оцінюється в американській валюті. Ціна золота і долар мають зворотну залежність – чим дорожче долар, тим дешевше золото, оскільки метал дорожчає в інших валютах, а це знижує попит.

    Сировинний аналітик з Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар впевнений, що підйом американської економіки після пандемії в майбутньому спричинить за собою подальший спад цін на золото. Незважаючи на невелике відновлення ціни, експерт зазначив, що важко зберігати оптимізм щодо дорогоцінного металу за нинішньої жорсткої монетарної політики США.

    Директор з інвестицій в UBS Global Wealth Management Домінік Шнідер прогнозує, що вартість унції опуститься до 1600 доларів. Він очікує відтік коштів з золотих біржових фондів і ринку ф'ючерсів.

    Коли реальна прибутковість зростає, ціни на золото як захисний актив падають, і навпаки, оскільки власник дорогоцінного металу відмовляється від інвестицій, які могли б принести більший дохід, пояснює експерт.

    Зазначимо, у травні золоту, навпаки, обіцяли подорожчання. Тоді аналітики бачили в цьому виді інвестицій потенціал на тлі зростання інфляції.

    Між іншим, колишня глава Національного банку Валерія Гонтарева пояснила в інтерв’ю «Главкому», чому попри пандемію в Україні зміцнюється гривня. «При хорошому платіжному балансі гривня закономірно буде зміцнюватися», – пояснила Гонтарева. За її словами, це може тривати вічно, бо ще в 2015 році ми перейшли на гнучке курсоутворення.

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    Теги: США валютні операції гроші ціни золото
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    У світі суттєво знизилися ціни на золото: прогноз невтішний