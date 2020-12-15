Adidas повідомила про можливий продаж Reebok

Остаточне рішення про долю бренду вона оголосить 10 березня 2021 року

Продажі Reebok у другому кварталі впали на 42% на тлі пандемії коронавірусу

Німецька компанія з виробництва спортивного одягу, взуття та аксесуарів Adidas AG повідомила, що може продати бренд Reebok. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

«У рамках розробки своєї нової п'ятирічної стратегії Adidas приступила до оцінки стратегічних альтернатив для Reebok. Ці стратегічні альтернативи містять як потенційний продаж Reebok, так і те, що Reebok залишиться частиною компанії», – повідомили в Adidas AG.

Остаточне рішення про долю Reebok компанія оголосить 10 березня 2021 року, коли буде представлена нова стратегія Adidas.

Про те, що компанія вивчає варіант продажу свого бренду, джерела Bloomberg повідомили у кінці жовтня. В угоді зацікавлені американська компанія VFC (бренди Timberland і North Face), а також китайський виробник спортивного одягу і взуття Anta International Group Holdings, писало німецьке видання Manager Magazin. Вони також називали дату можливої угоди – березень 2021 року.

За інформацією Manager Magazin, гендиректор Adidas Каспер Рорстед сподівався продати Reebok приблизно за €2 млрд. Однак тепер вартість бренду, ймовірно, знизиться через падіння виторгу на тлі пандемії коронавірусу, зазначало видання. У другому кварталі продажі бренду Reebok впали на 42%, Adidas – на 33%, пише Bloomberg.

Adidas AG купила Reebok у 2006 році за $ 3,8 млрд. Рорстед очолив компанію у 2016 році і з того моменту неодноразово спростовував плани продати бренд, відзначає агентство.

Щоб скоротити витрати, він закрив збиткові магазини, і до початку 2019 року Reebok відновив прибуток. Тоді Рорстед висловив надію, що продажі бренду виростуть шляхом нових ліній спортивного взуття, таких як CrossFit Nano і FloatRide Run.