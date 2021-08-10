Справа VAB банку почала розсипатись у Вищому антикорупційному суді, – ЗМІ

Справа проти Писарука і Бахматюка стосується нецільового використання стабілізаційного кредиту, наданого НБУ «VAB Банку»

ВАКС скасував арешт майна підозрюваного у справі «ВіЕйБі банка». В рішенні суду також йдеться про відсутність збитків, завданих державі, про які заявляли в Національному антикорупційному бюро. ВАКС фактично визнав, що ніякої змови між підозрюваними Писаруком і Бахматюком, а на цьому твердженні і будувалось обвинувачення. Пишуть Українські новини.

Вищий антикорупційний суд скасував арешт грошових коштів експосадовця НБУ у так званій справі «ВіЕйБі банку», яку веде НАБУ проти бізнесмена Олега Бахматюка, ексзаступника голови НБУ Олександра Писарука і ряду працівників комерційного банку і співробітників НБУ. Відповідна ухвала суду по справі була оприлюднена 04.08.2021 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень. В рішенні суду також йдеться про відсутність збитків, завданих державі, про які заявляли в Національному антикорупційному бюро, і відсутність факту змови між тодішнім в.о. голови Нацбанку Писаруком і акціонером банку Бахматюком.

Про це йдеться у статті РБК-Україна «Ні збитків, ні змови. Що відбувається із справою VAB банку». «Це рішення антикорупційного суду є фактично констатацією того, що справа про надання рефінансування НБУ «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка дійшла до свого логічного завершення. За майже два роки слідства так і не було доведено ні заявлених детективами можливих збитків для держави, ні злочинної змови між Нацбанком і комерційним банком, на чому власне і будувалась вся справа. Фактично у рамках справи лишився тільки цивільний позов від ТОВ «ТехноСерв Україна» (до початку російської агресії 2014 року це була донька російського «Техносерва») – всі інші обвинувачення фактично відкинуті антикорсудом», – пише РБК-Україна.

В рішенні ВАКС, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, стверджується, що накладення арешту на грошові кошти було необґрунтованим. Більш того, державі не були нанесені збитки, як стверджували слідчі детективи НАБУ. Про відсутність збитків у відповідному листі повідомив Фонд гарантування вкладів, а Національний банк України у відповіді на запит зазначив, що заборгованість у результаті надання стабілізаційного кредиту «ВіЕйБі банку» не віднесена до безнадійної. Тобто фактично відсутні підстави для обвинувачень, висунутих НАБУ підозрюваним у справі.

Нагадаємо, що 2 липня 2021 року НАБУ та САП відзвітували, що завершили розслідування справи щодо отримання ПАТ «ВіЕйБі Банк» 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України. Справа НАБУ проти Писарука і Бахматюка стосувалась нібито нецільового використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком «VAB Банку» Олега Бахматюка. За даними Національного банку вся сума рефінансування (1,2 мільярда гривень) пішла на виплати коштів 80 тисячам вкладників, як і передбачала ця програма.