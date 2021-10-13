Аеропорт у Дніпрі реально побудувати вже до кінця наступного року – Ярославський

Бізнесмен каже, що будівництво аеропорту завершиться в кінці наступного, 2022-го, року

Загальнобудівельні роботи у пасажирському терміналі виконані на третину

Бізнесмен Олександр Ярославський розповів, що станом на зараз вже вдалося пройти кілька важливих етапів будівництва аеропорту в Дніпрі. Зокрема, загальнобудівельні роботи у пасажирському терміналі виконані на 30%. Про це Ярославський сказав місцевому «Інформатору».

За його словами, бетонні роботи і установка металоконструкцій зараз йдуть на позначці 3.0, робочі приступили до прокладання інженерних мереж.

Для будівлі адміністративно-побутового корпусу завершена підготовка пальового поля, йде заливка ростверків – верхній частині фундаменту, що розподіляє навантаження несучих конструкцій. А на майданчику, де будується VIP-термінал, почали забивати палі.

У проєкт створення аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту «Дніпро» DCH вже інвестувала понад 200 млн гривень.

«Роботи йдуть ударними темпами, я щохвилини і щогодини контролюю будівництво термінального комплексу. Крім того, зараз вирішилося питання з будівництва аеродрому, на майданчик заходить потужний оператор – Onur. Упевнений, що ми можемо закінчити будівництво аеропорту в кінці наступного, 2022-го, року. І Україна отримає ще один розкішний аеропорт», – повідомив Ярославський.

Як відомо, компанія Onur Construction International перемогла у тендері на будівництво аеродрому в Міжнародному аеропорту «Дніпро».

Згідно з умовами торгів, підрядник повинен побудувати 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки, перон і необхідну злітно-посадкову інфраструктуру.

За інформацією дніпровських видань, Onur вже підписала договір і планує вийти на будмайданчик на початку наступного тижня.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав допустимою припинену ним раніше держдопомогу, яку Мінінфраструктури надавало на проєктування і будівництво злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Дніпро.

До слова, у квітні уряд змінив назву міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» на «Дніпро», видаливши ім’я радянського діяча Петровського.

Читайте також: