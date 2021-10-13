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    Економіка та фінанси

    Аеропорт у Дніпрі реально побудувати вже до кінця наступного року – Ярославський

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    Бізнесмен каже, що будівництво аеропорту завершиться в кінці наступного, 2022-го, року<br /><br /> - Аеропорт у Дніпрі реально побудувати вже до кінця наступного року – Ярославський
    Бізнесмен каже, що будівництво аеропорту завершиться в кінці наступного, 2022-го, року

    Фото пресслужби DCH

    Загальнобудівельні роботи у пасажирському терміналі виконані на третину

    Бізнесмен Олександр Ярославський розповів, що станом на зараз вже вдалося пройти кілька важливих етапів будівництва аеропорту в Дніпрі. Зокрема, загальнобудівельні роботи у пасажирському терміналі виконані на 30%. Про це Ярославський сказав місцевому «Інформатору».

    За його словами, бетонні роботи і установка металоконструкцій зараз йдуть на позначці 3.0, робочі приступили до прокладання інженерних мереж.

    Для будівлі адміністративно-побутового корпусу завершена підготовка пальового поля, йде заливка ростверків – верхній частині фундаменту, що розподіляє навантаження несучих конструкцій. А на майданчику, де будується VIP-термінал, почали забивати палі.

    У проєкт створення аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту «Дніпро» DCH вже інвестувала понад 200 млн гривень.

    «Роботи йдуть ударними темпами, я щохвилини і щогодини контролюю будівництво термінального комплексу. Крім того, зараз вирішилося питання з будівництва аеродрому, на майданчик заходить потужний оператор – Onur. Упевнений, що ми можемо закінчити будівництво аеропорту в кінці наступного, 2022-го, року. І Україна отримає ще один розкішний аеропорт», – повідомив Ярославський.

    Як відомо, компанія Onur Construction International перемогла у тендері на будівництво аеродрому в Міжнародному аеропорту «Дніпро».

    Згідно з умовами торгів, підрядник повинен побудувати 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки, перон і необхідну злітно-посадкову інфраструктуру.

    За інформацією дніпровських видань, Onur вже підписала договір і планує вийти на будмайданчик на початку наступного тижня.

    Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав допустимою припинену ним раніше держдопомогу, яку Мінінфраструктури надавало на проєктування і будівництво злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Дніпро.

    До слова, у квітні уряд змінив назву міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» на «Дніпро», видаливши ім’я радянського діяча Петровського.

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    Теги: Дніпро будівництво аеропорт Україна Олександр Ярославський
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    Аеропорт у Дніпрі реально побудувати вже до кінця наступного року – Ярославський