Уряд декомунізував міжнародний аеропорт Дніпра

У Дніпрі міжнародний аеропорт звели в 1943 році

Невдовзі до назви аеропорту в Дніпрі додадуть ім’я знакового історичного діяча

Уряд змінив назву міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» на «Дніпро», видаливши ім’я радянського діяча Петровського. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у мережі Facebook.

«У сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також у реєстрах нинішній аеропорт уже має назву «Днiпро», – проінформував Криклій.

Також він повідомив, що невдовзі до назви аеропорту додадуть ім’я знакового історичного діяча. Обирати ім’я діяча будуть мешканці Дніпропетровської області шляхом голосування.

«Вже до кінця наступного року почне функціонувати новий термінал, до якого будуть перенаправлені і всі літаки, а до кінця 2023 року в Дніпрі буде й нова злітно-посадкова смуга. З підписанням договору щодо «відкритого неба» та поступовим відновленням авіаційної сфери та економіки після кризи, вірю, що новий сучасний аеропорт відкриє для міста й регіону реально нові можливості», – впевнений Криклій.

Раніше перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Верховної Ради має якнайшвидше розглянути законопроєкт «Про дерадянізацію законодавства України». Йдеться про проєкт закону №4284.

Документ пропонує визнати такими, що не застосовуються на території України, майже 1500 законодавчих актів, а також доручити провести відповідну роботу з цього питання Кабінету міністрів.

Нагадаємо, в Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну. У селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області останній в Україні пам'ятник червоному окупанту, за винятком окупованих територій та музеїв чи заводів.

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