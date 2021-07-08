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    Економіка та фінанси

    Антимонопольний комітет дозволив будівництво аеропорту в Дніпрі

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    У міжнародному аеропорту в Дніпрі збирається збудувати нову&nbsp;злітно-посадкову смугу&nbsp; - Антимонопольний комітет дозволив будівництво аеропорту в Дніпрі
    У міжнародному аеропорту в Дніпрі збирається збудувати нову злітно-посадкову смугу 
    Фото: 34.ua

    Державна допомога є допустимою для конкуренції за умови виконання трьох зобов'язань, визнали в АМКУ

    Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав допустимою припинену ним раніше держдопомогу, яку Мінінфраструктури надавало на проєктування і будівництво злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Дніпро. Про це повідомила пресслужба АМКУ.

    Зазначено, що комітет розглянув матеріали відповідної справи і визнав, що підтримка заходів щодо забезпечення безпеки аеродрому на підставі бюджетної програми «Укрінфрапроєкта» і ДП «Фінансування інфраструктурних проєктів» обсягом 169,86 млн гривень не є державною допомогою відповідно до закону «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».

    Водночас визнано державною допомогою підтримку з проектування та будівництва аеродрому, яка виділяється міністерством для «Фінінпро» і експлуатанта – міжнародного аеропорту Дніпро загальним обсягом понад 6 млрд гривень.

    У рішенні АМКУ кажуть, що ця допомога є допустимою для конкуренції за умови виконання трьох зобов'язань:

    • забезпечити, щоб процедура відбору майбутнього експлуатанта аеродрому міжнародного аеропорту Дніпро була відкритою, конкурентною, прозорою і недискримінаційною. З цією метою надавач державної допомоги повинен узгодити з уповноваженим органом з питань державної допомоги порядок такого відбору до початку його проведення;
    • забезпечити, щоб аеропорт був відкритий для всіх потенційних авіаперевізників (не повинен використовуватися одним авіаперевізником);
    • щорічно надавати в уповноважений орган звітність щодо пасажиропотоку і отриманого прибутку, а в разі зміни динаміки цих показників за період амортизації (до 2045 року) - додатково повідомляти.

    Нагадаємо, в травні АМКУ призупинив державну допомогу, яку вони надають Мінінфраструктури на будівництво аеродрому Дніпро. Комітет заявив про підстави вважати, що ця фінансова підтримка могла суттєво вплинути на конкуренцію в регіоні.

    До слова, у квітні уряд змінив назву міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» на «Дніпро», видаливши ім’я радянського діяча Петровського.

    Теги: гроші Дніпро будівництво Антимонопольний комітет аеропорт фінансування Міністерство інфраструктури
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    Антимонопольний комітет дозволив будівництво аеропорту в Дніпрі