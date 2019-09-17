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    Економіка та фінанси

    Аеропорти України просять АМКУ скасувати указ про встановлення ставки за послуги як дискримінаційний

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    Указ № 415 встановив ставку за послуги для аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; 643,5 євро, а для всіх інших аеропортів України &mdash; 901,68 євро - Аеропорти України просять АМКУ скасувати указ про встановлення ставки за послуги як дискримінаційний
    Указ № 415 встановив ставку за послуги для аеропорту «Бориспіль» 643,5 євро, а для всіх інших аеропортів України — 901,68 євро

    Указ призведе до здешевлення авіаперельотів з «Борисполя» і водночас істотного подорожчання рейсів з інших аеропортів країни - Асоціація аеропортів

    Українські аеропорти вимагають скасувати указ Міністерства інфраструктури України (МІУ) про ставки за послуги з аеронавігаційного обслуговування суден як дискримінаційний.

    Про це йдеться в заяві Асоціації «Аеропорти України» цивільної авіації.

    Указ №415 «Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України» був прийнятий 4 червня 2019 року. Він встановив ставку для аеропорту «Бориспіль» 643,5 євро, а для всіх інших аеропортів України — 901,68 євро. При тому, що попереднім наказом (№669) вводилася єдина для всіх ставка в розмірі 873,77 євро.

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    «Указ призведе до здешевлення авіаперельотів на внутрішніх і міжнародних рейсах з «Борисполя» і водночас істотного подорожчання рейсів з інших аеропортів країни», - вважають в асоціації.

    В асоціації вважають, що екскерівники Мінінфраструктури цілеспрямовано створили більш привабливі умови співпраці з авіакомпаніями для одного конкретного оператора, а також грубо порушили власний Стратегічний план розвитку авіатранспорту, що гарантував рівні і конкурентні умови для всіх учасників ринку.

    Асоціація звернулася до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист вільної конкуренції, проханням визнати антиконкурентним і скасувати указ Мінінфраструктури №415.

    Від нового керівництва міністерства асоціація чекає встановлення єдиної для всіх аеропортів ставки. Звернення підтримали міжнародні аеропорти «Київ», «Вінниця», «Харків» та інші.

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