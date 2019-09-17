МАУ запустила автобус з Вінниці до аеропорту Бориспіль



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Зупинка на залізничному вокзалі Вінниці триватиме 20 хвилин

У Вінниці після введення зупинки автобуса МАУ на залізничному вокзалі, припинить курсувати міський автобус №33

Автобус авіакомпанії МАУ, що курсує між аеропортами «Борисполь» та «Вінниця» відзавтра, 18 вересня робитиме зупинку на залізничному вокзалі у Вінниці.

Про повідомляє avianews.com.

Зазначається, що наразі він курсує між без проміжних зупинок.

У Вінниці після введення зупинки автобуса на залізничному вокзалі припинить курсувати міський автобус №33.

Зупинка на залізничному вокзалі міста триватиме 20 хвилин. Від терміналу аеропорту «Вінниця» автобус відправлятиметься о 02:20, від залізничного вокзалу з Вінниці - о 03:00, і прибуватиме до аеропорту «Бориспіль» о 07:00.

У зворотному напрямку автобус МАУ відправлятиметься з аеропорту «Бориспіль» о 20:25, із зупинкою на вінницькому залізничному вокзалі о 00:25, і кінцевим пунктом в аеропорту міста, куди він прибуває о 01:05.

Щоденний автобус «Вінниця-Київ» МАУ запустила 1 липня замість скасованих від 19 травня авіарейсів «Вінниця-Київ».

У МАУ планують розширити карту автобусних маршрутів після запуску першого автобусного рейсу «Аеропорт Вінниця - аеропорт Бориспіль».

Нагадаємо, Миколаївський аеропорт відновить чартерні рейси до Єгипету.