Україна сподівається підписати зі Словаччиною угоду для відновлення повноцінної роботи аеропорту «Ужгород»



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15 березня 2019 аеропорт «Ужгород» відновив обслуговування регулярних рейсів, що не виконувалися з літа 2016 року

Україна зацікавлена в поглибленій співпраці зі Словацькою Республікою щодо спільного контролю на державному кордоні та у сфері трудової міграції

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує підписання двосторонньої угоди зі Словаччиною щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту «Ужгород».

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, Україна зацікавлена в поглибленій співпраці зі Словацькою Республікою щодо спільного контролю на державному кордоні та у сфері трудової міграції.

«Ми очікуємо, що наші словацькі партнери прискорять підготовку до підписання важливих двосторонніх угод: щодо спільного контролю на українсько-словацькому кордоні та щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту «Ужгород», - заявив Зеленський після зустрічі з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

Нагадаємо, що в 2017 році Європейський союз заборонив польоти в аеропорт «Ужгород», який на той момент вже більше року не приймав регулярні рейси. Як зазначалося, через близьке розташування до кордону зі Словаччиною, літаки, виконуючи зліт і посадку, порушували повітряний простір країни, а сертифікат на виконання подібних маневрів закінчився влітку 2016 року.

Раніше повідомлялося, що п'ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що з 15 березня цього року в Україні запустять авіарейси сполученням Київ-Львів-Ужгород.

15 березня 2019 аеропорт «Ужгород» відновив обслуговування регулярних рейсів, що не виконувалися з літа 2016 року.