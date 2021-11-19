Акції Alibaba впали після публікації звітності

Акції Alibaba у Гонконгу впали на 10% після публікації звітності

Падіння пов'язане з виходом квартального звіту та прогнозу на наступний рік

Акції китайського інтернет-ретейлера Alibaba впали більш ніж на 11 відсотків під час торгів у четвер, 18 листопада.

Папери компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі впали зі $161,58 до $143,03 за штуку (мінус 11,49 відсотка). О 18:45 за київським часом акції торгувалися по $143,57 за штуку.

Інвестори висловили розчарування опублікованою в четвер корпоративною звітністю, яка виявилася гіршою за очікування.

Виторг Alibaba в третьому кварталі зріс на 29% і досяг 200,69 млрд юанів ($31,44 млрд), а операційний прибуток збільшився на 10% у річному вираженні, до 15,006 млрд юанів ($2,329 млрд). Проте, ці цифри не дотягнули до прогнозів аналітиків.

Темпи зростання виторгу стали мінімальними за останні шість кварталів. Компанія також скоротила прогноз прибутків на поточний фінансовий рік.

2022 року IT-гігант очікує найповільніше зростання виручки з моменту виходу на біржу в 2014 році — на 20-23 відсотки.

До слова, під час торгів на біржі вартість золота злетіла до максимального значення за п'ять місяців. Ціна дорогоцінного металу піднімалася до $1868,5 за унцію. До купівлі золота інвесторів підштовхує інфляція, що росте