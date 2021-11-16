На світовому ринку підскочили ціни на золото

Вартість золота під час торгів досягла максимуму за п'ять місяців

Під час торгів на біржі вартість золота злетіла до максимального значення за п'ять місяців. Ціна дорогоцінного металу піднімалася до $1868,5 за унцію. До купівлі золота інвесторів підштовхує інфляція, що росте, повідомляє The Wall Street Journal.

Однак поки що ціна дорогоцінного металу все ще залишається на 10 відсотків нижчою за рекорд у $2050 за унцію, якого було досягнуто в серпні 2020-го.

Газета зазначає, що інвестори повернулися до золота на тлі прискорення інфляції. При цьому попит на дорогоцінний метал продовжуватиме зростати, доки світові центробанки не розроблять заходів щодо стримування цін. Президент зі світових ринків банку TIAA Bank Кріс Гефні порадив інвесторам збільшити частку золота у портфелях приблизно до 10 відсотків.

Раніше стало відомо, що зростання цін у США рекордно прискорилося і стало максимальним з 1990 року. Споживчі ціни в річному вираженні за підсумками жовтня різко прискорили зростання – до 6,2 відсотка з 5,4 відсотка місяцем раніше. Індекс споживчих цін зріс на 0,9 відсотка порівняно з вереснем, що стало найбільшим стрибком за чотири місяці. Причому обидва показники перевершили прогнози аналітиків: експерти очікували на річну інфляцію на рівні 5,8 і 0,6 відсотка в жовтні.