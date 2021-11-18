Замах на міністра, Лероса покарано за середній палець. 18 листопада за хвилину

Рада ухвалила зміни до закону «Про Державну прикордонну службу України», Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти російських шпигунів, на міністра аграрної політики Романа Лещенка планували замах

Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю

Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про Державну прикордонну службу України». Йдеться про застосування зброї та бойової техніки особовим складом Державної прикордонної служби України.

Сенниченко йде з посади голови Фонду держмайна

Сьогодні Дмитро Сенниченко під час пресконференції офіційно заявив, що йде з посади голови Фонду державного майна.

Раніше повідомлялося, що Сенниченко подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

ЗМІ повідомляють, що однією з причин стала приватизація «Більшовика» у Києві, що пройшла за меншою ціною, ніж очікувалося. Крім того, на торги прийшли лише 3 учасники.

Зеленський ввів у дію санкції проти російських шпигунів

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти 28 співробітників розвідувальних та спеціальних служб Російської Федерації.

Глава МВС назвав міністра, якого хотіли вбити

На міністра аграрної політики Романа Лещенка планували замах. Про це повідомив на брифінгу глава МВС Денис Монастирський. За словами міністра, замах готував громадянин США. Зловмисника затримали напередодні, 17 листопада. Пізніше стало відомо, що так званий кілер отримав $20 тисяч завдатку за скоєння злочину. Глава Нацполіції пояснив, що основним мотивом для вбивства міністра були гроші. Конфлікт між Лещенком та замовником вбивства виник ще у 2018 році, зазначив глава МВС.

Пізніше Лещенко заявив, що був «шокований» замовленням його вбивства через корпоративний конфлікт у 2018 року.

Суд через середній палець: Леросу обрали запобіжний захід

Печерський суд обрав запобіжний захід народному депутату Гео Леросу: суддя не задовольнив прохання прокурора відправити його під цілодобовий домашній арешт. Тож, суд обрав Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на два місяці. Також народного депутата зобов’язали здати закордонний паспорт.

Фільм Сенцова «Носоріг» переміг на Стокгольмському кінофестивалі

Кримінальна драма Олега Сенцова «Носоріг» перемогла на Стокгольмському кінофестивалі у Швеції (Stockholm International Film Festival). Стрічку визнали «Найкращим фільмом», а виконавець головної ролі Сергій Філімонов став «Найкращим актором».