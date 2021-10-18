Акції корейських медіакомпаній злетіли після успіху «Гри в кальмара»

Інвестори почали виявляти великий інтерес до паперів південнокорейських розважальних компаній

Акції південнокорейських компанії злетіли на тлі успіху «Гри в кальмара», який став найбільш популярним серіалом Netflix. Як пише Bloomberg, інвестори почали виявляти великий інтерес до паперів південнокорейських розважальних компаній.

Так, акції корейської студії Santa Claus Entertainment на торгах у понеділок, 18 жовтня, злетіли майже на 30% — до 4315 корейських вон на біржі Kosdaq після того, як серіал компанії My Name зайняв четверте місце в рейтингу телешоу сервісу Netflix. Це сталося у неділю, всього через два дні після виходу серіалу на екран.

Популярність нового шоу підвищила капіталізацію Studio Santa Claus приблизно до $135 млн, а обсяг торгів у понеділок більш ніж у 26 разів перевищує середньоденний показник торгів за три місяці.

Також акції південнокорейської медіакомпанії Astory, що створила серіал про зомбі «Королівство» (Kingdom), на торгах в понеділок виросли на 12%.

Папери студій Dexter Studios і Jcontentree підскочили більш ніж на 6%.

Акції студії Studio Dragon, чий серіал «Рідне місто Ча-ча-ча» (Hometown Cha-Cha-Cha) зараз займає сьоме місце в рейтингу серіалів на Netflix, подорожчали приблизно на 4%.

До слова, «Гра в кальмара» принесе Netflix майже $900 млн.

Успіх «Ігри в кальмара» став результатом багаторічної ставки Netflix на південнокорейський контент. З 2015 по 2020 рік компанія інвестувала в серіали та шоу, вироблені Південною Кореєю, близько $700 млн, повідомляє The Wall Street Journal. В цьому році сервіс планує витратити ще півмільярда доларів, пише Business Insider.

Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

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