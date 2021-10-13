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    Серіал про ігри на виживання став найпопулярнішим в історії Netflix

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    За 25 днів &laquo;Гра у кальмара&raquo; набула шаленої популярності - Серіал про ігри на виживання став найпопулярнішим в історії Netflix
    За 25 днів «Гра у кальмара» набула шаленої популярності
    фото: Netflix

    Південнокорейське шоу з’явилося на стрімінговій платформі лише місяць тому

    Південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix. Відповідний пост опублікований в офіційному акаунті сервісу в Twitter.

    За 25 днів з моменту прем'єри серіал набрав 111 млн переглядів. Це означає, що «Гра в кальмара» обійшла американський серіал «Бріджертон», який за перші чотири тижні показу набрав 82 млн.

    На початку жовтня стало відомо, що «Гра у кальмара» очолила топ стрімінгового сервісу Netflix у 90 країнах. Проєкт увійшов до списку з 18 найбільш затребуваних шоу в США, а також зібрав позитивні оцінки на порталах Metacritic, Rotten Tomatoes і IMDb.

    «Гра в кальмара» – перше південнокорейське шоу, що очолило топ Netflix. Герої серіалу заради вирішення фінансових проблем відправляються на острів і беруть участь в іграх на виживання. Щоб виграти $40 млн, вони повинні перемогти у шести дитячих іграх, а всі, хто програв, гинуть.

    Нагадаємо, на платформі Netflix відбулася прем'єра документального серіалу Bad Sport. У фільмі розповідається про тіньовий бік спорту: скандали, історії з договірними матчами, корупцію, використання спортсменами допінгу.

    До слова, в Україні заборонили для демонстрації і поширення сім фільмів і серіалів. Справа в тому, що у створенні цих стрічок брали участь люди, які становлять загрозу національній безпеці України.

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    Теги: Північна Корея серіал Twitter Netflix
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    Серіал про ігри на виживання став найпопулярнішим в історії Netflix