Серіал про ігри на виживання став найпопулярнішим в історії Netflix

Південнокорейське шоу з’явилося на стрімінговій платформі лише місяць тому

Південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix. Відповідний пост опублікований в офіційному акаунті сервісу в Twitter.

За 25 днів з моменту прем'єри серіал набрав 111 млн переглядів. Це означає, що «Гра в кальмара» обійшла американський серіал «Бріджертон», який за перші чотири тижні показу набрав 82 млн.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

На початку жовтня стало відомо, що «Гра у кальмара» очолила топ стрімінгового сервісу Netflix у 90 країнах. Проєкт увійшов до списку з 18 найбільш затребуваних шоу в США, а також зібрав позитивні оцінки на порталах Metacritic, Rotten Tomatoes і IMDb.

«Гра в кальмара» – перше південнокорейське шоу, що очолило топ Netflix. Герої серіалу заради вирішення фінансових проблем відправляються на острів і беруть участь в іграх на виживання. Щоб виграти $40 млн, вони повинні перемогти у шести дитячих іграх, а всі, хто програв, гинуть.

Нагадаємо, на платформі Netflix відбулася прем'єра документального серіалу Bad Sport. У фільмі розповідається про тіньовий бік спорту: скандали, історії з договірними матчами, корупцію, використання спортсменами допінгу.

До слова, в Україні заборонили для демонстрації і поширення сім фільмів і серіалів. Справа в тому, що у створенні цих стрічок брали участь люди, які становлять загрозу національній безпеці України.

Читайте також: