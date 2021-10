Серіал про ігри на виживання став найпопулярнішим в історії Netflix

Південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix. Відповідний пост опублікований в офіційному акаунті сервісу в Twitter.

За 25 днів з моменту прем'єри серіал набрав 111 млн переглядів. Це означає, що «Гра в кальмара» обійшла американський серіал «Бріджертон», який за перші чотири тижні показу набрав 82 млн.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn