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    Світ збожеволів через серіал «Гра у кальмара»: жорстоке змагання спробують відтворити у реальності

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    &laquo;Гра у кальмара&raquo; вже стала одним з найпопулярніших телешоу в історії стрімінгового сервісу Netflix - Світ збожеволів через серіал «Гра у кальмара»: жорстоке змагання спробують відтворити у реальності
    «Гра у кальмара» вже стала одним з найпопулярніших телешоу в історії стрімінгового сервісу Netflix
    фото: Netflix

    Ринок супутніх товарів для фанатів телешоу зростає стрімкими темпами та охопив майже весь світ

    Завзяті прихильники популярного серіалу Netflix «Гра у кальмара» незабаром матимуть змогу взяти участь в реконструкції показаних в «Грі в кальмара» змагань. Південнокорейський культурний центр в Об’єднаних Арабських Імератах планує влаштувати подібне видовище у столиці країни, Абу-Дабі. Про це повідомляє vesti.co.il.

    Головний приз, що отримає переможець змагань, буде набагато скромніше, ніж за сюжетом шоу – не $38 млн доларів, а зелений спортивний костюм, який носять персонажі серіалу.

    фото: Netflix
    фото: Netflix

    Тим часом, феноменальна популярність «Гри у кальмара» продовжує набирати обертів. В усьому світі сформувалася власна індустрію супутніх товарів, призначених для прихильників серіалу, починаючи від білих «снікерсів», в які взуті герої картини, і закінчуючи нікому раніше невідомими солодощами, показаними в стрічці.

    Так, продажі білих кросівок (снікерсів) бренду Vans злетіли на 7800%. В інтернеті різко зросла кількість пошукових запитів про зелені спортивні костюми та червоні комбінезони, у які одягнені персонажі серіалу.

    фото: Netflix
    фото: Netflix

    Зріс на 250% і попит на корейські цукерки дальгона, які їдять у шоу учасники змагань.

    Прагнучи заробити якнайбільше на мерчандайзингу, компанія Netflix навіть підписала угоду про співпрацю з мережею роздрібної торгівлі Walmart про відкриття на її сайті спеціального розділу товарів, присвячених популярним програмам стрімінгового сервісу.

    До того ж, завдяки «Грі у кальмара», у багатьох країнах світу помітно зріс інтерес до вивчення корейської мови: в Великобританії – на 76%, в США – на 49%.

    Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

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    Теги: Південна Корея серіал Netflix
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    Світ збожеволів через серіал «Гра у кальмара»: жорстоке змагання спробують відтворити у реальності