Світ збожеволів через серіал «Гра у кальмара»: жорстоке змагання спробують відтворити у реальності

«Гра у кальмара» вже стала одним з найпопулярніших телешоу в історії стрімінгового сервісу Netflix

Ринок супутніх товарів для фанатів телешоу зростає стрімкими темпами та охопив майже весь світ

Завзяті прихильники популярного серіалу Netflix «Гра у кальмара» незабаром матимуть змогу взяти участь в реконструкції показаних в «Грі в кальмара» змагань. Південнокорейський культурний центр в Об’єднаних Арабських Імератах планує влаштувати подібне видовище у столиці країни, Абу-Дабі. Про це повідомляє vesti.co.il.

Головний приз, що отримає переможець змагань, буде набагато скромніше, ніж за сюжетом шоу – не $38 млн доларів, а зелений спортивний костюм, який носять персонажі серіалу.

фото: Netflix

Тим часом, феноменальна популярність «Гри у кальмара» продовжує набирати обертів. В усьому світі сформувалася власна індустрію супутніх товарів, призначених для прихильників серіалу, починаючи від білих «снікерсів», в які взуті герої картини, і закінчуючи нікому раніше невідомими солодощами, показаними в стрічці.

Так, продажі білих кросівок (снікерсів) бренду Vans злетіли на 7800%. В інтернеті різко зросла кількість пошукових запитів про зелені спортивні костюми та червоні комбінезони, у які одягнені персонажі серіалу.

фото: Netflix

Зріс на 250% і попит на корейські цукерки дальгона, які їдять у шоу учасники змагань.

Прагнучи заробити якнайбільше на мерчандайзингу, компанія Netflix навіть підписала угоду про співпрацю з мережею роздрібної торгівлі Walmart про відкриття на її сайті спеціального розділу товарів, присвячених популярним програмам стрімінгового сервісу.

До того ж, завдяки «Грі у кальмара», у багатьох країнах світу помітно зріс інтерес до вивчення корейської мови: в Великобританії – на 76%, в США – на 49%.

Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

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