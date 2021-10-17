«Гра в кальмара» принесе Netflix майже $900 млн

Перегляди південнокорейського серіалу перевалили за позначку в 111 млн

Південнокорейський серіал «Гра в кальмара», що став головним хітом Netflix, принесе сервісу майже $ 900 млн, пише Bloomberg із посиланням на внутрішні документи компанії.

Netflix пильно стежить за популярністю і іншими характеристиками контенту, який випускається. У компанії є безліч даних про те, що саме дивляться її клієнти, і скільки вони витрачають годин на кожен із серіалів.

Bloomberg, ознайомившись з цими документами, повідомляє, що «Гра в кальмара» принесе Netflix $891,1 млн. Раніше компанія заявила, що перегляди південнокорейського серіалу перевалили за позначку в 111 млн, що зробило проєкт найпопулярнішим за всю історію стрімінгової платформи.

При цьому серіал вирізняється з-поміж інших продуктів не тільки своєю популярністю, але і низькою вартістю. Згідно з документами Netflix, виробництво дев'яти серій обійшлося всього лише в $21,4 млн – близько $ 2,4 млн за епізод. Для порівняння, одна серія «Корони» коштувала близько $13 млн, а епізод серіалу «Дуже дивні справи» – $12 млн, писав раніше Variety.

Документи компанії дають більше уявлення про те, як Netflix оцінює успіх своїх продуктів. Сервіс публікує дані про кількість переглядів своїх головних хітів, як у випадку з «Грою кальмара», однак не розкриває більш докладних деталей.

Оцінка в 111 млн переглядів заснована на ранніх даних. Зараз це число досягло 132 млн. При цьому за перегляд сервіс вважає відтворення хоча б одного епізоду серіалу впродовж двох хвилин, тому оцінка завищена в порівнянні з даними інших сервісів, які враховують кількість людей, які повністю подивилися той чи інший серіал.

Проте більш об'єктивна оцінка також є вражаючою. 89% глядачів, які почали перегляд «Гри в кальмара», не стали обмежуватися однією серією. 66% аудиторії повністю подивилася серіал. В цілому користувачі витратили понад 1,4 млрд годин на перегляд «Гра в кальмара».

Крім того, серіал набрав 353 бали за показником AVS – скоригованої частки переглядів, що відображає не тільки їх загальна кількість, а й цінність. Показник вище 9 або 10 балів вже вважається хорошим. Цінними вважаються нові глядачі Netflix або ті, хто рідко користується сервісом, оскільки оцінка свідчить про те, що серіал став причиною для підписки або ж рішення продовжити її.

За словами співробітників компанії, саме з показника AVS починається оцінка кожного продукту Netflix.

Адвокат компанії заявив виданню, що в документі міститься конфіденційна інформація: «Netflix не обговорює ці показники за межами компанії і робить значні заходи для їх захисту від розголошення».

Показники «Гри в кальмара», ймовірно, порадують інвесторів Netflix і повернуть їхній ентузіазм після декількох місяців затишшя. У першій половині року компанія повідомила про найнижчі темпи приросту передплатників з 2013 року. Таку тенденцію сервіс пояснив браком якісного розважального контенту, а також пандемією, яка впливає на виробництво кіноіндустрії. Протягом більшої частини року акції компанії падали, пише Bloomberg.

Успіх «Ігри в кальмара» став результатом багаторічної ставки Netflix на південнокорейський контент. З 2015 по 2020 рік компанія інвестувала в серіали та шоу, вироблені Південною Кореєю, близько $700 млн, повідомляє The Wall Street Journal. В цьому році сервіс планує витратити ще півмільярда доларів, пише Business Insider.

Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

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