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    Економіка та фінанси

    Американцям почнуть доплачувати при працевлаштуванні

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    Американцям почнуть доплачувати при працевлаштуванні
    Фото: Marco Bello / Reuters

    У США кількість вакансій з доплатою при працевлаштуванні зросла на 454%

    У США через гостру нестачу кадрів роботодавці змушені доплачувати новим співробітникам при працевлаштуванні. Розмір бонусів для американців коливається від 150 до 100 тисяч доларів в деяких сферах, повідомляється в дослідженні консалтингової компанії GlobalData.

    Передплатний бонус – доплата при працевлаштуванні – підвищує привабливість вакансії для шукачів роботи, що особливо актуально при дефіциті робочої сили.

    Так, за рік кількість оголошень з підписним бонусом зросла на рекордні 454% – з 10 тисяч в серпні 2020 року до більш ніж 57 тисяч в серпні 2021 року.

    Аналітики відзначають, що бум подібних пропозицій спостерігається у всіх галузях, проте лідером стала охорона здоров'я. Повідомляється, що успішним кандидатам на вакансії лікаря-невролога, що займається лікуванням розсіяного склерозу, і стоматолога-терапевта виплатили бонус, розмір якого може досягати $100 тисяч.

    Експерти пов'язують такий гострий дефіцит кадрів з пандемією коронавірусу – через страх заразитися «дельта»-штаммом люди вважають за краще перечекати, поки хвиля нових випадків спаде. Час потенційні співробітники витрачають на пошук місця з більш високою оплатою і безпечними умовами працями.

    З цієї причини працівників найважче знайти в офіси та інші «відкриті» робочі місця, де високий ризик інфікування. У подібні вакансії розмір підписного бонусу особливо великий.

    Поки в Сполучених Штатах роботодавці конкурують між собою за співробітників, експерти попереджають, що кожен п'ятий британець може втратити роботу в зв'язку з масовим переходом на віддалену роботу. Компаніям буде вигідніше наймати співробітників з інших країн, сплачуючи іноземцям менше, ніж громадянам Сполученого Королівства.

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    Теги: США гроші закон безробіття робота охорона
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    Американцям почнуть доплачувати при працевлаштуванні