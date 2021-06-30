Допомога з безробіття і одиноким матерям: які виплати зростуть в Україні з 1 липня

З 1 липня прожитковий мінімум зросте на 105 гривень і становитиме 2 294 грн

З 1 липня відбудеться індексація пенсій для українців, яким пенсію призначили у 2018-2020 роках

З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум, від якого залежить низка виплат. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, зростуть виплати з безробіття, по вагітності і пологах та одиноким матерям.

Відомо, що з 1 липня прожитковий мінімум зросте на 105 гривень і становитиме 2 294 грн. Але для різних категорій населення сума буде варіюватися.

Для дітей віком до шести років вона становитиме 2 013 грн, а для дітей віком 6-18 років – 2 510 грн. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб буде на рівні 2 379 грн, а для осіб, що втратили працездатність, – 1 854 грн.

У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму, з 1 липня відбудеться індексація пенсій для українців, яким пенсію призначили у 2018-2020 роках і не перераховували у поточному. Вони отримають доплату у розмірі 100 грн.

Додамо, що Верховна Рада 29 червня ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» (№4555). За відповідний документ проголосували 297 народних депутатів.

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