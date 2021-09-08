Комітет Верховної Ради погодив виділення грошей на перепис населення

Спочатку перепис населення планували на 2020 рік, однак через пандемію коронавірусу його змушені були перенести

Перепис населення в Україні відбудеться у 2023 році

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення понад 82 млн гривень на підготовку до перепису населення України у 2023 році. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп, член комітету Олексій Гончаренко.

«Бюджетний комітет Верховної Ради тільки що погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України у 2023-му році», – написав Гончаренко.

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомляв, що перепис населення планували на 2020 рік. Однак через пандемію коронавірусу його змушені були перенести.

До слова, компанію Apple можуть залучити до перепису населення в Україні.

Також повідомлялося, Україна готується перейти до перепису населення за реєстрами.

Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. З цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.

У лютому 2020 року Кабмін оголосив результати електронного перепису населення, згідно з яким, в Україні живе близько 37 млн осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Чисельність населення Києва складає 3,7 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Такі дані були отримані в результаті аналізу даних Державної служби статистики та Податкової служби, з урахуванням даних мобільних операторів.