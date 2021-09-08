Кабмін хоче заборонити пластиковий посуд. Для порушників визначили штрафи

«Треба заборонити те, що дуже важко зібрати і переробити», – заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України пропонує нову концепцію заборони та обмеження обігу і виробництва пластикової продукції одноразового використання. Як повідомляє «Укрінформ», міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський анонсував презентацію відповідного законопроєкту під час розмови з журналістами щодо зменшення використання пластику.

«Ми вирішили, що треба заборонити те, що дуже важко зібрати і переробити... Друге – те, без чого можна обійтися. І третє – те, що гармонійно поєднується із європейським законодавством. Бо зараз іде перегляд угоди про Асоціацію, можна певні речі додати, прибрати і ми б хотіли додати виконання цієї директиви (у країнах ЄС з липня 2021 року увійшла в силу директива про заборону пластику одноразового використання – ред.)», – сказав Абрамовський.

Він зазначив, що у законопроєкті, який планується зареєструвати у Верховній Раді у жовтні 2021 року, пропонується через рік після його ухвалення повна заборона виробництва, ввезення та введення в обіг на території України одноразових виробів з пластика, для яких вже є альтернатива. Як альтернативу пластиковим гранулам, як сировини для виробництва одноразової продукції, міністр презентував гранули з кукурудзяного крохмалю, які є повністю біорозкладними. З них можна робити ті самі вироби, що і з пластику.

Міністр Роман Абрамовський. Фото: Укрінформ

Також, за словами посадовця, замість одноразивого пластику можна використовувати дерев’яні прибори, виготовлені з відходів лісопереробного виробництва. Міністр акцентував, що у проєкті закону передбачається повна заборона виробництва одноразових виробів із оксибіорозкладного пластику, який є дуже небезпечним для довкілля, адже розкладається на дуже дрібні часточки, що проникають усюди і отруюють тварин, птахів і все довкілля.

Також планується повна заборона посуду із пінополістиролу, адже цей матеріал ніяк не переробляється і не розкладається.

На ті товари, від яких поки що не можна відмовитися: вологі серветки, гігієнічні засоби, дитячі памперси, фільтри до сигарет і, власне, самі фільтри – буде запроваджено обов’язкове маркування з інформацією про матеріали, з яких вони вироблені. Також виробник цих товарів буде зобов’язаний певну частину продукції використовувати для вторинної переробки.

Абрамовський інформував про штрафи і покарання, які пропонує новий законопроєкт – для ФОПів пропонується штраф за виготовлення і розповсюдження пластикових виробів від 17 до 51 тис. грн, при повторному порушенні – від 85 до 170 тис. грн. Такі суттєві суми штрафів мають сприяти сумлінному виконанню закону, вважає міністр.

Він інформував, що лише 9% пластику, який було вироблено за усю історію людства, було перероблено, 12% виготовленого людством пластику було спалено – за енергоємністю пластик дорівнює нафті. А весь інший пластик, який було виготовлено промисловістю, наразі забруднює планету. 68% забруднення у Чорному морі – пластик, від якого гинуть тварини і птахи. У 9% досліджених птахів вчені знаходили у шлунку пластик.

«Хочеться, щоб люди відмовилися від зайвого пластику, ще поки закон не став законом. Ми даємо рік на те, щоб переорієнтувати виробництво і продаж. Вибір складний і простий – або ми, або пластик», – підсумував Абрамовський.

Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада України ухвалила рішення, відповідно до якого заборонено використання надлегких пластикових пакетів, легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм, оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів. Винятком є тільки пакети розміром до 225х345х450 мм, що використовуються для пакування м’яса, риби та продуктів із них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

За розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень. Якщо порушення зафіксують повторно – штраф зросте до 3400 гривень мінімально та до 8500 гривень максимально.

Натомість екологи назвали головну проблему закону.