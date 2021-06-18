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    Українцям можуть скасувати пенсії: як повернути гроші

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    Українцям можуть скасувати пенсії: як повернути гроші
    Фото: visnuk.com.ua

    Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин

    В Україні є ціла низка причин, за якими Пенсійний фонд (ПФУ) має право зупинити виплати. Щоб повернути пенсію, в територіальний орган ПФУ потрібно подати заяву. Про це йдеться в 46-й статті закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Ухвалити рішення може як територіальний орган, так і суд.

    Зупинити виплату можна:

    • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
    • на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
    • в разі смерті пенсіонера;
    • в разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль.

    Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин. Окрім того, якщо через помилку (обман) у документах виплачено зайву пенсію, її пенсіонер може повернути добровільно, або ж ПФУ може стягнути суму з нових виплат.

    «З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру: на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого», – йдеться в публікації.

    Нагадаємо,з 1 липня в Україні через зміну прожиткового мінімуму для непрацездатних будуть перераховані пенсії. Це відбудеться автоматично, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.

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    Теги: соцвиплати Пенсійний фонд пенсія
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    Українцям можуть скасувати пенсії: як повернути гроші