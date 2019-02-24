Американцю, який помилково провів 39 років у в'язниці, виплатять $21 млн компенсації



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Чоловік відсидів у в'язниці з 1978 по 2017 роки

Крейг Коулі був помилуваний в листопаді 2017 року. На момент звільнення йому було 70 років

Американцеві Крейгу Коулі, несправедливо засудженому до в'язниці в 1978 році за вбивство, виплатять $21 млн.

Про це повідомляється на сайті каліфорнійського міста Сімі-Веллі.

Коулі був засуджений на 39 років за вбивство жінки та її чотирирічного сина. Однак після поновлення розслідування були знайдені зразки ДНК, завдяки яким вдалося встановити невинність Коулі.

Відзначається, що влада міста виплатять американцеві $ 4,9 млн, решта суми буде сплачена з інших джерел, включаючи страхування.

Телеканал ABC уточнює, що Коулі був помилуваний в листопаді 2017 року. На момент звільнення йому було 70 років. Це вже друга виплата Коулі після звільнення. Раніше губернатор Каліфорнії погодився виплатити йому $2 млн із засобів ради з виплати компенсацій жертвам.

Джерело: Новое Время