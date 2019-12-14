Під санкції США щодо «Північного потоку-2» можуть потрапити 350 німецьких компаній



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В Балтійському морі вже прокладено 2100 кілометрів подвійної нитки. Не вистачає приблизно 300 кілометрів

Загалом близько 350 компаній з Німеччини залучені до суперечливого проєкту газопроводу «Північний потік – 2».

Про це заявив голова зовнішньоекономічного відділу Федерального об’єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр, повідомляє Zeit Online.

Через заплановані санкції проти газопроводу з боку США ці компанії тепер повинні «турбуватися про свій бізнес», сказав Траєр.

Нагадаємо, 11 грудня Палата представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет, додавши до нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з даними консорціуму Nord Stream 2 AG, в Балтійському морі вже прокладено 2100 кілометрів подвійної нитки. Не вистачає приблизно 300 кілометрів. Санкції можуть принаймні затягнути завершення будівництва.

Як повідомлялося, 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила проєкт військового бюджету на 2020 фіскальний рік. Цей проєкт серед іншого містить також санкції проти газопроводу «Північний потік-2» та причетних до його спорудження компаній. Сам законопроєкт ще має схвалити Сенат, а вже потім підписати президент США.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголошує, що схвалені в конгресі США санкції стосовно газопроводів «Північний потік-2» різко ускладнять будівництво російської труби.