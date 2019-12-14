Вчені визначили природну межу тривалості життя людини



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За останні 200 років середня очікувана тривалість життя людей виросла більш ніж в два рази

Максимальна природна тривалість життя представників роду людей, до якого відноситься, зокрема, людина розумна, становить 38 років. До такого висновку прийшли австралійські вчені.

Відповідне дослідження опубліковане в журналі Scientific Reports.

«За останні 200 років середня очікувана тривалість життя людей (людини розумної) виросла більш ніж в два рази через сучасну медицину і змін у способі життя», – відзначають фахівці.

Вчені також оцінили природну межу життя ряду ссавців. Зокрема, даний показник для гренландського кита становить 268 років, що на 58 років більше, ніж вважалося раніше.

Таких висновків вчені дійшли, проаналізувавши епігенетичні зміни ДНК у більше 200 видів тварин.

У серпні 2017 року у Тілбургскому університеті (Нідерланди) розповіли, що максимально можлива тривалість життя жінки становить 115,7 років, а чоловіка – 114,1 років.

У червні 2017 року канадські вчені повідомили, що середня максимальна тривалість життя людини (тобто усереднена щодо всіх довгожителів Землі) більше, ніж заявлялося в дослідженні американських медиків, опублікованому в жовтні 2016 року, де максимальна тривалість життя людини оцінювалася в 115 років, а абсолютна межа – в 125 років.

Жанна Кальман

Найстаршим з людей, що коли-небудь жили на Землі, чиї дати народження і смерті офіційно підтверджені, була француженка Жанна Кальман, яка померла в серпні 1997 року і прожила 122 роки, 5 місяців і 14 днів.