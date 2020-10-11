Аналітики прогнозують зниження курсу долара наступного тижня



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Минулого тижня курс долара до гривні незначно знизився

Долар перейшов до зниження, і тенденція продовжиться

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,2 грн.

Про це розповів Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,5%.

Так, з п’ятниці по п’ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,33 до 28,28 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час знизилися з 28,36/28,38 до 28,21/28,23 (-0,5%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,26/28,44 до 28,13/28,33 (-0,5%/-0,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,6% до 0,7% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, 10 жовтня курс долара поводився динамічніше, ніж два тижні тому: спершу він продовжив зростання, потім відкотився до показників кінця вересня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

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Джерело: РБК-Україна