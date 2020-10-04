  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Прем'єр: Україна не зможе виплачувати пенсії вже через 15 років

    • Розсилка
    <p>Через демографічну ситуацію в майбутньому один працівник повинен буде своїми податками утримувати двох пенсіонерів</p> - Прем'єр: Україна не зможе виплачувати пенсії вже через 15 років

    Через демографічну ситуацію в майбутньому один працівник повинен буде своїми податками утримувати двох пенсіонерів

    «Кожен із нас повинен подумати про свою пенсію з молодого віку», – попередив Шмигаль

    Українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

    Про це в суботу, 3 жовтня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу перед студентами Львівської політехніки.

    «Буде мало працездатних і багато пенсіонерів. Співвідношення буде один до двох (один працюючий повинен буде своїми податками утримувати двох пенсіонерів, – ред). Доведеться в два рази збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення в два рази неможливо. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика», –сказав прем'єр.

    За словами Шмигаля, вже в 2021 році Кабінет Міністрів запустить накопичувальні пенсії: кожен працюючий зможе сам відкладати на старість. Держава буде платити всього лише «невелику соціальну пенсію», а решту потрібно буде збирати самостійно.

    «Ми будемо в наступному році створювати накопичувальну пенсійну систему. І тоді будемо мати невелику соціальну пенсію від держави і мати кошти з накопичень», – додав Шмигаль.

    «Кожен із нас повинен подумати про свою пенсію з молодого віку», – попередив прем'єр.

    Раніше у Мінсоцполітики розповіли, що потрібно для розвитку солідарної пенсійної системи в Україні.

    До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев'ять місяців склав понад 17 млрд грн.

    Як відомо, у четвер, 1 жовтня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня.

    Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

    Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

    Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробили календар підвищення пенсій.

    Читайте також:
    пенсіонери пенсійна система податки держава фінансування Україна уряд пенсія населення Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies