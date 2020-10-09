В Україні проблеми з виплатами пенсій триватимуть до 2050 року, – експерт



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Щоб накопичити достатній обсяг коштів на пенсію, то відкладати доведеться не менше 20 років, а скоріше а все – 40, зазначила Ткаченко.

В Україні проблеми з виплатами пенсій будуть тривати до 2050 року. І тільки після цієї дати на заслужений відпочинок буде виходити менша кількість людей, оскільки в 90-ті роки народжуваність різко скоротилася.

Таку думку висловила в ефірі «Апострофу» експерт у сфері пенсійного забезпечення, провідна наукова дослідниця Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко.

Вона підкреслила, що в Україні наразі функціонує лише солідарна пенсійна система, а накопичувальна з'явиться не скоро.

«Проблема накопичувальних пенсій полягає в тому, що для накопичення пенсії як щомісячної виплати, буде приходити вам до кінця життя, потрібно мати або дуже великі кошти, або дуже довгий час збирати. Якщо пан Шмигаль (прем'єр–міністр Денис Шмигаль. – ред.) в 2021 році введе накопичувальну пенсію, то через 15 років там не буде пенсії. За 15 років там не сформується ніякої пенсії, як щомісячної суттєвої виплати. Там не буде просто грошей на це, не вистачить», – прояснила експертка.

За її словами, щоб накопичити достатній обсяг коштів на пенсію, то відкладати доведеться не менше 20 років, а скоріше а все – 40.

«Звичайно, проблема накопичувальних пенсій в тому, що ми не можемо чекати так довго. Якщо повернутися до демографії, то до 2050 року у нас будуть найскладніші роки, а далі ситуація більш–менш вирівняється. Після 2050 р го почнуть виходити на пенсію менш численні когорти народжених в 90-х роках. Тоді народжуваність різко скоротилася. Те, що зараз відчуває наш ринок праці і наша економіка – нестача людей працездатного віку – призведе до зменшення числа пенсіонерів після 2050. Вже буде не така складна ситуація. Кількість літніх людей почне зменшуватися», – зазначила Ткаченко.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно для розвитку солідарної пенсійної системи в Україні.

До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев'ять місяців склав понад 17 млрд грн.

Як відомо, у четвер, 1 жовтня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня.

Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробили календар підвищення пенсій.