В Україні до послаблення карантину готова лише одна область



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Готовою виявилась всього одна область – Кіровоградська

Найвищий показник захворюваності у Сумській області

Станом на 11 жовтня ситуація із поширенням Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин у 23 областях України та у місті Києві. Готовою до послаблення виявилась лише одна область – Кіровоградська. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найвищий показник захворюваності: у Сумській області – 300,1 людини на 100 тис. населення, у Тернопільській області – 271,5 та Харківській області – 267,3.

Готовою виявилась всього одна область – Кіровоградська – 24,8.

Окрім того, неготовими до пом’якшення карантинних обмежень вважаються тимчасово окуповані АР Крим та місто Севастополь – через відсутність даних.

Коронавірус в Україні

Всього 261034

Хворіють 142555

Одужали 113507

Померли 4972

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728).

Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 261034 людини, одужали 113507 осіб, летальних випадків – 4972.