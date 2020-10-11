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    Здоров'я

    До ослаблення карантину готова лише одна область – МОЗ

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    До ослаблення карантину готова лише одна область - До ослаблення карантину готова лише одна область – МОЗ
    До ослаблення карантину готова лише одна область

    В інших областях і місті Києві ці показники перевищують норму, яка була встановлена МОЗ

    Станом на 10 жовтня показники захворюваності на коронавірус дозволяють послабити карантин тільки в Кіровоградській області. 

    Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я.

    В регіоні зафіксовано найменше випадків захворювання на коронавірус – 23,6 випадки зараження на 100 тис. населення.

    В інших областях і місті Києві ці показники перевищують норму, яка була встановлена Міністерством охорони здоров’я на рівні 40 випадків інфікування коронавірусною інфекцією на 100 тис. населення.

    Як повідомлялося, з понеділка, 12 жовтня, Київ переходить в «помаранчеву зону» карантину, крім столиці, до помаранчевої зони потрапили ще 15 міст. Суми і Канів – потрапили в «червону».

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до місцевих комісій ТЕБ та НС в містах Києві, Харкові та Сумах, щоб ті самостійно посилили карантин для запобігання стрімкого поширення коронавірусу Covid-19.

    До слова, в Україні карантинні правила планують переглянути та посилити обмеження у певних населених пунктах і регіонах. Зокрема, це стосується сфери освіти та роботи закладів громадського харчування.

    Суми Київ карантин населення Денис Шмигаль коронавірус
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