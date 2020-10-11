До ослаблення карантину готова лише одна область – МОЗ



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До ослаблення карантину готова лише одна область

В інших областях і місті Києві ці показники перевищують норму, яка була встановлена МОЗ

Станом на 10 жовтня показники захворюваності на коронавірус дозволяють послабити карантин тільки в Кіровоградській області.

Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я.

В регіоні зафіксовано найменше випадків захворювання на коронавірус – 23,6 випадки зараження на 100 тис. населення.

В інших областях і місті Києві ці показники перевищують норму, яка була встановлена Міністерством охорони здоров’я на рівні 40 випадків інфікування коронавірусною інфекцією на 100 тис. населення.

Як повідомлялося, з понеділка, 12 жовтня, Київ переходить в «помаранчеву зону» карантину, крім столиці, до помаранчевої зони потрапили ще 15 міст. Суми і Канів – потрапили в «червону».

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до місцевих комісій ТЕБ та НС в містах Києві, Харкові та Сумах, щоб ті самостійно посилили карантин для запобігання стрімкого поширення коронавірусу Covid-19.

До слова, в Україні карантинні правила планують переглянути та посилити обмеження у певних населених пунктах і регіонах. Зокрема, це стосується сфери освіти та роботи закладів громадського харчування.