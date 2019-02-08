«Антонов» відновить виробництво трьох літаків



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У 2019 році «Антонов» планує продовжити реалізацію програми заміни російських комплектуючих на українські аналоги і комплектуючі з Канади, Китаю і США

На підприємстві хочуть відновити випуск літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178

Держпідприємство «Антонов» в 2019 році планує відновити серію випуску літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

«ДП «Антонов» у 2019 році планує продовжити реалізацію програми імпортозаміщення (заміни російських комплектуючих на українські аналоги і комплектуючі з Канади, Китаю і США) і відновити серію випуску літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підприємства сфери літакобудування були звільнені від сплати ввізного мита та ПДВ на технічні прилади та обладнання для виробництва авіатехніки.

Відповідно до фінансового плану підприємства, в 2019 році «Антонов» планує отримати понад 6 мільярдів гривень прибутку.

Підприємство також планує в 2019 році підвищити зарплати співробітникам. Середня зарплата зросте до 15,7 тис. грн. Зростання зарплати становитиме 57,3% в порівнянні з 2018 роком.

Нагадуємо, «Антонов» - державне підприємство, що об'єднує дослідно-конструкторське бюро, завод з виробництва авіаційної техніки і льотно-випробувальний комплекс. В активі діяльності ДП "Антонов" 22 типи нових літаків понад 110 спеціалізованих модифікацій різного військового і цивільного призначення.

«Антонов» виготовив близько 22 тисяч літаків, з них понад 1,5 тисячі продано в 50 країн світу.