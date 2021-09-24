Аудит «Укрзалізниці» виявив порушень на понад 60 млрд грн

В аудиторському звіті згадано і про наглядову раду компанії

Державна аудиторська служба виявила в компанії «Укрзалізниця» фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 млрд грн. Про це йдеться у звіті ДАСУ про перевірку «Укрзалізниці за 2017-20 роки.

Як пише видання «Марлін», мова йде про:

фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 1,3 млрд грн;

ризиковані операції, що призвели до недоотримання доходів або зайвих витрат на суму 29,9 млрд грн, що можуть призвести до втрат на суму 1,6 млрд грн;

порушень у сфері закупівель – 21,5 млрд грн,

інші порушення та недоліки – 7,2 млрд гривень.

У документі аудиторської служби можна виявити деякі подробиці порушень.

Для прикладу, у 2018 році «Укрзалізниця» мала закупити вантажні вагони на суму в 150 млн доларів США за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку. Проєкт розпочався, проте не був доведений до кінця через незрозумілі причини. «Укрзалізниця» відмовилася від кредитних коштів, але сплатила 75 млн грн за транзакцію цих грошей, що є зайвими витратами компанії.

У звіті йдеться і про безоплатне надання послуг «Укрзалізниці» та її філій контрагентами на суму 108 млн грн, списання 35 млн грн доходів компанії через відсутність претензійної роботи юристів «Укрзалізниці», сплату 113 млн грн санкцій через невиконання компанією умов договорів.

В аудиторському звіті згадано і про наглядову раду компанії. На роботу членів ради «Укрзалізниця» офіційно витратила 63 млн грн. Проте аудитори знайшли й інші витрати.

«Водночас без укладання відповідних актів АТ «Укрзалізниця» з корпоративних карток філії «Центр сервісного забезпечення» здійснено витрат на утримання окремих членів наглядової ради на суму 15 млн грн», - йдеться у звіті.

Кошти були витрачені на авіаквитки, проживання та харчування членів наглядової ради.

На додаток, компанія так і не сплатила 956 млн грн дивідендів до державного бюджету від чистого прибутку за 2018-2019 роки. Таким чином, держава недоотримала майже мільярд гривень, а «Укрзалізниці» загрожує пеня.

Раніше «Марлін» повідомив, що Укрзалізниця закінчила півріччя 2021 року із збитком в 1,4 млрд грн.

З серпня обов’язки голови правління «Укрзалізниці» виконує Олександр Камишин. Додамо, що 2020 рік компанія закінчила зі збитками в 11,4 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Таким чином з 21 вересня повноваження вищевказаних осіб було припинено. Однак, напередодні з'явилась інформація, що колишній член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко може знову повернутися на посаду. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков збирається рекомендувати уряду повернути Лещенка в наглядову раду.

До слова, СБУ викрила корупційні схеми на «Укрзалізниці».

Експерти вважають, що без реформи «Укрзалізниці» не вдасться подолати корупцію.