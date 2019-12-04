Аудит «Укрспирту»: 43 заводи простоюють, але отримують з бюджету мільйони графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укрспиртів» насправді – два: Концерн «Укрспирт» та ДП «Укрспирт» – загалом 83 заводи

Держава витратила на непрацюючі підприємства у 2018 році 112,36 млн грн, а за дев’ять місяців 2019 року 80,19 млн грн

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів про аудит концерну «Укрспирт» та ДП «Укрспирт».

Про це він написав у Facebook.

«Не всі знають, що «Укрспиртів» насправді – два: Концерн «Укрспирт» та ДП «Укрспирт» – загалом 83 заводи (і ще один належить ДУС, а ще два - МОЗ). Держава провела аудит реального стану справ підприємств: 22 заводи з 83 у незадовільному стані та не відповідають технічним вимогам, 29 заводів обладнані зареєстрованими витратомірами-лічильниками етилового спирту та зареєстровані як акцизні склади у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ). 43 заводи вже тривалий час простоюють, 40 заводів здійснювали свою діяльність протягом 2019 року», - написав Милованов.

Він зазначив, що держава витратила на непрацюючі підприємства у 2018 році 112,36 млн грн, а за дев’ять місяців 2019 року 80,19 млн грн.

«Це 200 млн грн грошей платників податків - нас - на непрацюючі підприємства. 18 998 895 грн - загальна сума перевитрат паливно-енергетичних ресурсів за 2018 та три квартали 2019 років. Що це означає? Закуповували за завищеними цінами. Цифри говорять самі за себе», - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 3 грудня Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту.

Раніше у Мінекономіки повідомляли про намір провести аудит спиртових заводів в Україні до 1 грудня 2019 року.

Також керівник міністерства Тимофій Милованов наголошував, що ДП «Укрспирт» буде передане на приватизацію.

У жовтні 2019 року уряд звільнив виконувача обов’язків директора ДП «Укрспирт» Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, радника міністра економіки з питань спиртової галузі, що раніше працював у ТОВ «Компанія Май Україна» та був заступником керівника ДП «Укрспирт».