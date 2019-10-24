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    Уряд змінив керівників «Укрспирту» та Держпродспоживслужби

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    Уряд змінив керівників «Укрспирту» та Держпродспоживслужби

    На посади глав «Укрспирту» і Держпродспоживслужби оголосять конкурси

    Кабінет Міністрів України змінив керівників «Укрспирту» та Держпродспоживслужби.

    Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов у Facebook.

    «Укрспирт. Чинний виконуючий обов’язки припинив повноваження. Сергій Блескун призначений виконуючим обов’язки», – написав він.

    Також міністр зазначив, що за власним бажанням з посади пішов глава Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лапа. Натомість тимчасово виконуючою обов’язків стала Ольга Шевченко.

    Він також додав, що звільнено першого заступника глави Держпродспоживслужби Олександра Жука.

    Милованов повідомив, що на посади глав «Укрспирту» і Держпродспоживслужби оголосять конкурси. 

    Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів відсторонив голову «Аграрного фонду» Андрія Радченка.

    міністр Укрспирт Facebook уряд Тимофій Милованов
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