Уряд змінив керівників «Укрспирту» та Держпродспоживслужби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На посади глав «Укрспирту» і Держпродспоживслужби оголосять конкурси

Кабінет Міністрів України змінив керівників «Укрспирту» та Держпродспоживслужби.

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов у Facebook.

«Укрспирт. Чинний виконуючий обов’язки припинив повноваження. Сергій Блескун призначений виконуючим обов’язки», – написав він.

Також міністр зазначив, що за власним бажанням з посади пішов глава Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лапа. Натомість тимчасово виконуючою обов’язків стала Ольга Шевченко.

Він також додав, що звільнено першого заступника глави Держпродспоживслужби Олександра Жука.

Милованов повідомив, що на посади глав «Укрспирту» і Держпродспоживслужби оголосять конкурси.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів відсторонив голову «Аграрного фонду» Андрія Радченка.