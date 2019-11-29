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    Економіка та фінанси

    Уряд звільнив керівників п’ятьох підприємств «Укрспирту»

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    Уряд звільнив керівників п’ятьох підприємств «Укрспирту»

    Аудит спиртових заводів України завершується 1 грудня

    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив про звільнення п'яти керівників регіональних підприємств державного підприємства «Укрспирт».

    Про це міністр написав у Facebook.

    «28 листопада за порушення порядку ведення виробничої діяльності на місцях звільнено керівників: Артемівського МПД (місце проведення діяльності — ред.), Липницького МПД, Новоборовицького МПД, Рава-Руського МПД. Сьогодні звільнився з посади т.в.о. керівника Борокського місця провадження діяльності та зберігання спирту», - написав Милованов.

    За його словами, наразі завершуються аудити в концерні та ДП «Укрспирт», які свідчать про неприбутковість підприємств, які ще й завдають шкоди державі.

    Раніше президент Зеленський заявляв, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» перебуває в «тіні».

    У Мінекономіки повідомляли про намір провести аудит спиртових заводів в Україні до 1 грудня 2019 року.

    Також керівник міністерства Тимофій Милованов наголошував, що ДП «Укрспирт» буде передане на приватизацію.

    У жовтні 2019 року уряд звільнив виконувача обов’язків директора ДП «Укрспирт» Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, радника міністра економіки з питань спиртової галузі, що раніше працював у ТОВ «Компанія Май Україна» та був заступником керівника ДП «Укрспирт».

    1 листопада 2019 року Милованов поінформував про оголошення конкурсу на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Заявки на участь у конкурсі прийматимуть протягом 30 днів.

    Верховна Рада 15 листопада підтримала у першому читанні законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі (№2300). Законопроєктом пропонується внести зміни до закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», які передбачають, зокрема, скасування державної монополії на виробництво спирту, починаючи з 1 січня 2020 року, та повну лібералізацію експорту спирту з України.

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