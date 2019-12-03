Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту
Наголошується, що заборонено вводити в експлуатацію нові об'єкти виробництва спирту до 1 липня 2021 року
Верховна Рада ухвалила зміни до закону про державне регулювання виробництва спирту.
За ухвалення закону «Про внесення змін до закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації у сфері виробництва та обігу спирту етилового» проголосували 284 народних депутатів при мінімально необхідних 226.
Законом вносяться зміни, які передбачають, зокрема, скасування державної монополії на виробництво спирту, починаючи з 1 січня 2020 року.
Також передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії.
Закон впроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України.
Передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.
При цьому наголошується, що заборонено вводити в експлуатацію нові об'єкти виробництва спирту до 1 липня 2021 року.
Також забороняються зберігання і транспортування біоетанолу без його денатурації 1-10% бензину.
Не зможуть, згідно із законом, брати участь в приватизації, оренді державних підприємств - виробників спирту резиденти іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із Законом України, або суб'єкти, які побічно контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах.
Зазначимо, що ініціатором цього законопроєкту є президент Володимир Зеленський.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозувало скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року і скасування обмеження імпорту спирту з 1 січня 2022 року.
Виконуючий обов'язки директора державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блеськун прогнозує створення нових приватних спиртових заводів через два роки.