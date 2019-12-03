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    Економіка та фінанси

    Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту

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    Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту
    Фото: Укрінформ

    Наголошується, що заборонено вводити в експлуатацію нові об'єкти виробництва спирту до 1 липня 2021 року

    Верховна Рада ухвалила зміни до закону про державне регулювання виробництва спирту.

    За ухвалення закону «Про внесення змін до закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації у сфері виробництва та обігу спирту етилового» проголосували 284 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

    Законом вносяться зміни, які передбачають, зокрема, скасування державної монополії на виробництво спирту, починаючи з 1 січня 2020 року.

    Також передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії.

    Закон впроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України.

    Передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.

    При цьому наголошується, що заборонено вводити в експлуатацію нові об'єкти виробництва спирту до 1 липня 2021 року.

    Також забороняються зберігання і транспортування біоетанолу без його денатурації 1-10% бензину.

    Не зможуть, згідно із законом, брати участь в приватизації, оренді державних підприємств - виробників спирту резиденти іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із Законом України, або суб'єкти, які побічно контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах.

    Зазначимо, що ініціатором цього законопроєкту є президент Володимир Зеленський.

    Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозувало скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року і скасування обмеження імпорту спирту з 1 січня 2022 року.

    Виконуючий обов'язки директора державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блеськун прогнозує створення нових приватних спиртових заводів через два роки.

    Верховна Рада імпорт Укрспирт закон Володимир Зеленський президент
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