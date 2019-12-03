У «спиртовий» закон Зеленського внесли 10 незаконних правок, - юристи Верховної Ради



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До другого читання документ був підготовлений без дотримання вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України, - юристи

Законопроєкт передбачає приватизацію Державного підприємства «Укрспирт» та дозвіл на імпорт спирту в Україну

У Головному юридичному управлінні оперативно вивчили підготовлений вчора до другого читання законопроект № 2300 про демонополізацію спиртової галузі в Україні.

Відповідний висновок опублікований на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, що зазначений законопроект передбачає приватизацію Державного підприємства «Укрспирт», дозвіл на імпорт спирту в Україну спеціально уповноваженими Кабміном підприємствами, а також заборону на будівництво нових спиртових заводів до 1 липня 2021 року.

Юристи парламенту відзначили, що до другого читання документ був підготовлений без дотримання вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), що прийнятий Верховною Радою за основу.

Однак, виходячи з висновків юристів, профільний економічний Комітет не правив проект закону, а скоріше, переписував його наново, внісши в документ відсутні раніше статті та норми.

Так, юридичний комітет Ради нарахував щонайменше 10 незаконних правок «спиртового» документа Зеленського.

«Головний комітет, як виняток, може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, якщо про необхідність їх внесення було зазначено у висновках цього головного комітету та/або експертного підрозділу Апарату Верховної Ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту у першому читанні. Такі пропозиції і поправки повинні відповідати предмету правового регулювання законопроекту (йдеться, зокрема про поправки 3, 6, 7, 22, 25, 28, 29, 30, 38, 44). При цьому, про необхідність їх внесення у висновку Комітету та висновку Головно науково-експертного управління до проекту не зазначено, і не оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду проекту у першому читанні», - резюмували юристи парламенту.

Нагадаємо, найбільше економісти критикують «спиртової» законопроект за те, що він передбачає дозвіл на імпорт спирту, і це в той час, коли Україна цілком здатна забезпечити свою внутрішню потребу в цій сировині самостійно.

«Імпортний спирт буде дешевшим за вітчизняний і, скоріше, менш якісним, а ввозити його будуть з РФ та окупованих територій», - спрогнозував Ігор Луценко

По суті, реалізація ініціативи президента може призвести до повного колапсу спиртової галузі, попереджають експерти. Вони пояснюють, що купувати заводи «Укрспирту», особливо, ті, що сьогодні практично не працюють, ніхто з інвесторів не збирається. Навіть ціну металобрухту за них буде виручити не просто, не кажучи вже про наміри «Слуг народу» «заробити» мільярди.

«Інвестор, в особі алкогольних гігантів, на кшталт, «Баядери» або «Глобал Спірітс» можуть теоретично прийти тільки на працюючі заводи «Укрспирту», але далі розвивати і капіталізувати їх навряд чи будуть», - каже Роман Якель.

«Всі застарілі заводи залишаться, тому що вони нікому не будуть потрібні, і мають всі шанси бути порізаними на металобрухт», - прогнозував він.