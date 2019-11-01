До 1 грудня в Україні проведуть аудит усіх спиртових заводів



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В уряді заявили: всі заводи не зможуть виробляти харчовий спирт

Аудит спиртових заводів в Україні буде проведено до 1 грудня 2019 року.

Про це сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький під час робочої наради з питань розвитку спиртової галузі України, що відбулася у Тернополі за участі президента Зеленського.

«Має бути проведений аудит протягом місяця всіх заводів (спиртових — ред.) до 1 грудня. Ми розуміємо, що наразі всі 80 заводів не зможуть виробляти харчовий спирт. З об’єктивних причин - частина з них застаріла фізично , частина - морально. І, роблячи аудит, ми розуміємо, що тут є інші перспективні галузі», - заявив Висоцький.

За його словами, потрібно вибрати ті заводи, які ще зможуть працювати за профілем.

«Треба вибрати ті заводи - за нашими оцінками, це близько третини, - які можуть бути ефективними з точки зору виробництва харчового спирту. Де потрібно - доінвестувати або просто сфокусуватися, аби вони далі працювали. Другий блок — біоетанол. Фактично він в Україні вже виробляється, але не масово, і ми розуміємо, що це нормальна міжнародна практика. Близько третини заводів могли б легко переорієнтуватися на біоетанол», - наголосив заступник міністра.

Він додав, що поданий президентом законопроєкт, який «вбиває» державну монополію на виробництво спирту, відкриває можливість для таких змін.

Третя частина підприємств, на думку посадовця, - це морально застарілі виробництва.

«Але там (на підприємствах - ред.) є під’їзні колії, повертаємося до відвантаження зерна залізницею, там є інші можливості - десь можна побудувати елеватор, десь можна використати (наявні потужності - ред.) для інший цілей. Вже прийнятий Верховною Радою закон виключає ці заводи із списку заборонених на приватизацію, саме він і дозволить ці майданчики використати. Треба дати їм можливість нового дихання, дати інвестору можливість прийти, викупити, інвестувати, щоб вони і далі працювали», - підсумував Висоцький.

Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації.

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов 10 жовтня заявив, що ДП «Укрспирт» буде передане на приватизацію.

Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.

Також Кабінет міністрів України змінив керівників «Укрспирту» та Держпродспоживслужби.

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Джерело: Укрінформ