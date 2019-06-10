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    Економіка та фінанси

    Авіакомпанія SkyUp отримала восьмий літак

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    Авіакомпанія SkyUp отримала восьмий літак

    Літак авіаперевізник позиціонує як резервний

    Восьмий літак SkyUp з реєстраційним номером UR-SQG прибув в київський аеропорт Бориспіль 7 червня.

    Про це avianews повідомив співвласник авіакомпанії Олександр Альба.

    За інформацією з українського реєстру цивільних повітряних суден, борт випущений в 1999 році, має заводський номер 30071. Раніше польоти на цьому літаку виконували китайські авіакомпанії China Southwest Airlines і Air China.

    Після завершення експлуатації в Китаї літак хотіла використовувати російська авіакомпанія «Якутія» під реєстрацією VP-BGA. Він був пофарбований в ліврею авіаперевізника, але польотів в «Якутії» не виконував.

    Літак авіаперевізник позиціонує як резервний, який буде виконувати Ad-Hoc чартери - разові чартери на замовлення корпоративних клієнтів. Раніше авіакомпанія планувала його отримати до кінця травня.

    Згідно з оголошеними планами, перший рейс борт UR-SQG повинен був зробити вже 8 червня 2019 року за маршрутом Київ - Шарм-ель-Шейх.

    Після надходження восьмого літака флот SkyUp включатиме шість Boeing 737-800 і один Boeing 737-700, пофарбованих в стандартну ліврею авіакомпанії, і один Boeing 737-700, який має спеціальну ліврею футбольного клубу «Шахтар».

    Київ Аеропорт Бориспіль літак Boeing аеропорт SkyUp
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