Австрія допоможе Україні з енергообладнанням: яку суму виділять

У Фонд енергетичної підтримки України Австрія пообіцяла перерахувати 5 млн євро

Австрія долучиться до списку країн, які виділяють кошти на відновлення української енергетичної інфраструктури після масштабних російських обстрілів. Країна пообіцяла перерахувати 5 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України. Це анонсував австрійський віцеканцлер – федеральний міністр Вернер Коглер, передає Міненерго.

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Зазначається, що на зустрічі з Коглером заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков обговорили ситуацію в українському енергетичному секторі та важливість оперативної допомоги енергокомпаніям для термінових ремонтів.

«Це перший етап фінансової допомоги, яка разом із обладнанням, яке вже доставлено та буде доставлено в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній здійснювати ремонті роботи об’єктів інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

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Демченков наголосив, що потреби України в обладнанні зростають щотижня і Міненерго розглядає всі варіанти для максимально швидких поставок обладнання та матеріалів для якнайшвидшого відновлення енергооб'єктів.

Раніше повідомлялося, що Австрія виділить 10 млн євро на підтримку України.