У Харкові і області повністю відновили енергопостачання

Вся Харківська область знову зі світлом

Вся Харківська область та Харків були знеструмлені

У Харківській області повністю відновили енергопостачання. Світло вдалося повернути після вчорашнього знеструмлення, яке сталося через ракетну атаку росіян. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.



«Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста», – написав Синєгубов.

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Він нагадав, що минулої доби російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави.

«По Харківщині окупанти вдарили 10-ма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО», – додав Синєгубов.

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Протягом доби під ударом знову був Куп’янський напрямок. Там вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

Раніше повідомлялося, що харківський метрополітен у суботу, 17 грудня, тимчасово припинив рух поїздів.

Нагадаємо, масований ракетний удар російських терористів вчора спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.