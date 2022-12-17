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У Харкові і області повністю відновили енергопостачання

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Харкові і області повністю відновили енергопостачання
Вся Харківська область знову зі світлом
фото з відкритих джерел

Вся Харківська область та Харків були знеструмлені

У Харківській області повністю відновили енергопостачання. Світло вдалося повернути після вчорашнього знеструмлення, яке сталося через ракетну атаку росіян. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

«Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста», – написав Синєгубов.

Він нагадав, що минулої доби російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави.

«По Харківщині окупанти вдарили 10-ма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО», – додав Синєгубов.

Протягом доби під ударом знову був Куп’янський напрямок. Там вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

Раніше повідомлялося, що харківський метрополітен у суботу, 17 грудня, тимчасово припинив рух поїздів. 

Нагадаємо, масований ракетний удар російських терористів вчора спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.

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Теги: Telegram окупанти Харків

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