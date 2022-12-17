У Харкові і області повністю відновили енергопостачання
Вся Харківська область та Харків були знеструмлені
У Харківській області повністю відновили енергопостачання. Світло вдалося повернути після вчорашнього знеструмлення, яке сталося через ракетну атаку росіян. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
«Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста», – написав Синєгубов.
Він нагадав, що минулої доби російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави.
«По Харківщині окупанти вдарили 10-ма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО», – додав Синєгубов.
Протягом доби під ударом знову був Куп’янський напрямок. Там вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів.
Раніше повідомлялося, що харківський метрополітен у суботу, 17 грудня, тимчасово припинив рух поїздів.
Нагадаємо, масований ракетний удар російських терористів вчора спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.
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