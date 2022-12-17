«Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом: дефіцит і проблеми через негоду

Енергосистема України продовжує відновлюватися після ракетного удару п'ятниці, але дефіцит залишається значним

Станом на суботу, 17 грудня, енергосистема України продовжує відновлюватись після дев’ятого масованого ракетного удару Росії. Дефіцит електроенергії в системі, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

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«Триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання.

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Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів 16 грудня, було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.

Крім того, внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.